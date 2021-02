Ônibus autônomos, sem motorista, circulam em Lake Nona.

Com capacidade de até 14 passageiros, ônibus sem motorista circula em Lake Nona

Os ônibus elétricos, autônomos, sem motorista, guiados por sensores, estão em circulação em Lake Nona – operam diariamente das 10h às 14h e 18h às 22h, embora o horário possa mudar à medida que os ônibus se tornam mais integrados ao tráfego. Os veículos foram lançados pela “Empresa Beep”, que já opera este tipo de transporte na França, Emirados Árabes Unidos, Suíça e Austrália

Já estão em circulação, em Lake Nona, os ônibus elétricos, sem motoristas, guiados por sensores, que funcionam com baterias, com capacidade de até 14 passageiros por viagem. Os veículos foram lançados pela “Empresa Beep”, que já opera este tipo de transporte na França, Emirados Árabes Unidos, Suíça e Austrália. A empresa também opera os veículos em locais privados, incluindo a “Universidade de Michigan” e em Fukushima, no Japão. Para a população de Lake Nona a novidade – de graça –, agrada, e está em fase de experimentação.

Segundo funcionários da “Beep”, mesmo que os veículos sejam monitorados, cada um deles funciona sob o comando de uma pessoa para fazer monitoramento a bordo, caso algo dê errado. O lançamento do serviço é apenas na região de Lake Nona, próxima do Aeroporto Internacional de Orlando. O teste para aplicar o programa piloto de transporte autônomo, opera dentro de um limite definido, com baixa velocidade – máxima de 15 mph –, facilitando o experimento de viabilidade de um programa em áreas de tráfego alto, alta velocidade e pedestres.

Facilidade de locomoção – Dois ônibus autônomos operam na mesma rota fixa, entre as paradas no Lake Nona Town Center – localizado nos “Pixon Apartments” –, e o “Laureate Park Village Center”. Eventualmente, o plano é aumentar significativamente o número de ônibus e expandir a rede de rotas para facilitar ainda mais a locomoção pelo Lago Nona. Os ônibus operam diariamente das 10h às 14h e 18h às 22h, embora o horário possa mudar à medida que os ônibus se tornam mais integrados ao tráfego.

Transporte gratuito -Os ônibus autônomos estão se tornando cada vez mais comum ​​em cidades dos EUA, incluindo em Columbus, OH, Providence, RI, Denver e Las Vegas, enquanto a “Universidade do Sul da Flórida” está realizando seus próprios testes. Os ônibus autônomos de Lake Nona são operados pela nova empresa de mobilidade “Beep”, e fabricados pela empresa francesa “NAVYA”.

Para realizar o lançamento dos ônibus autônomos em Lake Nona, a “Beep” organizou um treinamento inédito para quase 100 equipes de emergência dos departamentos de resgate, bombeiros, EMT e polícia de Orange County e da cidade de Orlando. O treinamento ensinou aos participantes como interagir com o veículo em situações de emergência e incluiu uma sessão prática sobre como dirigir o veículo manualmente, se necessário.

Segundo a “Beep”, os veículos utilizam tecnologia multissensor de ponta para interagir em tempo real com o ambiente. Isso inclui oito sensores 3D LIDAR (detecção e alcance da luz), cada um com um alcance de seis metros, que pode ajudar a mapear a área ao redor do ônibus.

