Uma série de eventos gratuitos na Central Flórida marca as festividades para o Natal 2021

Falta exatamente um mês para o Natal, e a Central Flórida disponibiliza uma série de atrações gratuitas para você e a sua família, destacando-se o Festival de Natal de Orlando, no “Waterford Lakes Town Center”, além do “Disney Springs Christmas Tree Walk”. Eventos imperdíveis, com luzes, decorações incríveis e muitas surpresas!

Da Redação

À exatamente um mês para as celebrações do Natal, eventos gratuitos na Central Flórida foram preparados, e já estão disponíveis para sua família desfrutar – até os primeiros dias de janeiro de 2022 –, com decorações de luzes brilhantes e acontecimentos memoráveis. O Jornal “Nossa Gente” traz dicas imprescindíveis, destacando-se o “Disney Springs Christmas Tree Walk”, e o tradicional Festival de fim de ano em Orlando, no “Waterford Lakes Town Center”.

Atrações encantam o público – Vamos lá, a “Disney Springs”, o distrito de compras, restaurantes e entretenimento do “Walt Disney World” foi transformada em um paraíso de inverno, repleto de luzes brilhantes, decoração charmosa e surpresas de férias, oferecendo uma ampla variedade de produtos de férias da “Disney”.

Lembrando que o “Disney Springs Christmas Tree Walk”, um show à parte, apresenta 20 árvores temáticas decoradas, incluindo algumas inspiradas em “A celebração mais mágica do mundo”. À noite, os visitantes do “Town Center” podem desfrutar de uma nevasca mágica que traz o espírito do Polo Norte à Central Flórida. O Papai Noel visitará a “Disney Springs”, onde todos terão a oportunidade de dizer olá e posar para uma foto, até o dia 24 de dezembro.

O “Santa’s Winter Wonderland Village”, realizado no “Waterford Lakes Town Center” de Orlando, é um festival anual de inverno que celebra o Natal e as festas de fim de ano. O evento inclui a “Oficina do Papai Noel”, refeições festivas, atrações exclusivas decoradas para a temporada de férias fornecidas pela “James E. Strates Shows”, com milhares de luzes e apresentações festivas. O “Santa’s Winter” está aberto as sextas, sábados e domingos até 20 de dezembro, e todos os dias até 4 de janeiro.

O “Kissimmee Utility Authority”, em parceria com a cidade de Kissimmee, sediará o evento gratuito “Movie in the Park”, na sexta-feira, 3 de dezembro, no “Veterans Lawn” em “Kissimmee Lakefront Park”. A realização faz parte da série anual “Movie in the Park” da KUA, que acontece na primeira sexta-feira de cada mês, até o mês de março de 2022.

As atividades começam às 17h30, seguidas pelo filme às 19h. Os participantes são incentivados a trazer uma cadeira de gramado ou cobertor para assistir ao filme. O evento contará com o clássico natalino “Home Alone”, que será exibido em uma tela gigante de 15 metros. O filme terá legendas para deficientes auditivos.

Os participantes também apreciarão os insufláveis “Kids Power Zone” da “KUA”, estação de artesanato, fotos, pipoca grátis e prêmios. Haverá concessionárias de alimentos no local.

Como parte do evento temático do feriado, a “KUA” oferecerá um escorregador de neve gratuito. Aqueles que desejam participar da atividade de neve devem trazer um alimento enlatado ou brinquedo que será doado a uma organização local sem fins lucrativos.