Terminais lotados no ” Aeroporto Internacional de Orlando” para o feriado de “Ação de Graças”

Aeroportos da Flórida vem recebendo milhares de passageiros para a semana do “Dia de Ação de Graças” exigindo empenho das companhias aéreas para atender a demanda. Nos aeroportos de Orlando, Miami e Fort Lauderdale, desde a segunda-feira que a movimentação nos corredores e terminais é intensa

Da Redação

Os aeroportos da Flórida estão cada vez mais movimentados nos dias que antecipam o feriado do “Dia de Ação de Graças”, com passageiros se locomovendo para várias cidades. O aumento de viajantes será um teste para as companhias aéreas, que lutam contra a escassez de funcionários, e que agora se defrontam com a demanda do mercado. Empresas, incluindo “American Airlines” e “Southwest Airlines”, atrasaram ou cancelaram voos, mas no momento reorganizam o trabalho operacional – principalmente com os funcionários em terra –, com a volta da normalidade. “As pessoas estão querendo viajar, querem ir ver a família durante o feriado ou viajar durante o feriado”, disse o CEO da “American Airlines”, Doug Parker.

“Vai ser uma temporada de férias agitada e nós estamos prontos para isso e animados com isso”, disse David Pekoske, um alto funcionário da “Administração de Segurança de Transporte”, respondendo as indagações da imprensa, quanto a movimentação nos aeroportos da Flórida, que já estão cheios de passageiros novamente, com milhões também previstos para pegar a estrada nesta temporada de férias

O Aeroporto Internacional de Orlando, por exemplo, com a liberação de estrangeiros – principalmente turistas brasileiros –, vem se preparando para suprir a demanda de passageiros. Os viajantes que chegam, lotam os corredores enquanto caminham para seus terminais. Orlando, um dos destinos preferidos pelos viajantes, terá dias movimentadíssimos com o feriado do “Dia de Aça de Graças”.

Também no Aeroporto Internacional de Miami, em Miami, desde a segunda-feira, 22 de novembro, que a movimentação vem se intensificando, com chegadas e partidas de viajantes, que definem seus destinos para aproveitar o feriado com a família. No aeroporto, o período de viagem de 12 dias para feriado do “Dia de Aça de Graças” – sexta-feira, 19 de novembro a terça-feira, 30 de novembro –, deve ser o mais movimentado desde o início da pandemia em março de 2020. São esperados quase 1,7 milhão de passageiros.

Terminais e corredores lotados

Portanto, um número recorde de passageiros vem sendo esperado nos aeroportos da Florida, com terminais e corredores lotados, em dias que antecedem um dos feriados mais importantes dos EUA.

No Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, as viagens também estão se aproximando dos níveis pré-pandêmicos. Funcionários da FLL esperam que cerca de 604.000 passageiros passem por seus terminais de terça-feira, 23 de novembro, até segunda-feira, 29 de novembro, cerca de 26% a mais do que o que foi visto no ano passado, mas ainda 25% a menos do que em 2019.

“Embora 2021 tenha enfrentado seus desafios em meio à pandemia em andamento, somos gratos pelos avanços dados para retornar mais normalidade às nossas vidas ”, disse o CEO e diretor de aviação da FLL, Mark E. Gale, em um comunicado à imprensa.

“Na FLL, somos igualmente gratos pelo apoio contínuo do público viajante e desejamos a todos um maravilhoso feriado de Ação de Graças.” AAA espera que as viagens na Flórida fiquem 2% abaixo dos níveis pré-pandêmicos, com quase 2,9 milhões de habitantes da Flórida para viajar no Dia de Ação de Graças. Isso significa que as pessoas devem se preparar para que as estradas e aeroportos fiquem mais lotados do que no ano passado.