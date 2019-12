Edição de dezembro/2019 – p- 05 e 06

Mensagens de fé e esperança celebram a chegada de 2020

Para o ano de 2020 as expectativas de novas conquistas, projetos que têm andamento e uma sucessão de atividades demarcam o início de trajetória. É hora de organizar as gavetas, colocar em prática o que ficou para depois – que é o agora –, e acreditar. E na virada deste ciclo, o momento de confraternização, de se reunir com a família e amigos, de perdoar, aparar as arestas e de se programar para o começo. E na celebração de chegada do Ano Novo, o Jornal Nossa Gente conversou com brasileiros formadores de opinião e empresários – gente como a gente – que deixam mensagens de fé e esperança, na certeza de que valem os novos desafios a partir de janeiro.

E para entrar em 2020 com o pé direito, nada mais justo que uma comemoração à altura para desfrutar desse momento tão importante com as pessoas queridas. E como manda a tradição, nas celebrações de fim de ano, famílias grandes ou pequenas preparam reuniões. E mesmo se você estiver sozinho, pode preparar algo para reiniciar o ano com esperança de dias melhores. Todos podemos ter algumas tradições, independente se temos uma família numerosa, se somos só, ou mesmo, pais solteiros.

Mas há os que preferem Réveillon na passagem de ano – do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro do ano seguinte. Festejar ao lado de amigos e de pessoas que integram a mesma frequência para exaltar 2020 é prazeroso. Momento regado à música, abraços e uma taça de champanhe para aclamar o ano vindouro. Festa com queima de fogos e pessoas vestidas de branco – para trazer sorte!

A festa de Ano Novo é tradição em boa parte do mundo, assumindo, em muitos casos, um caráter religioso cristão. No entanto, a origem do Réveillon é muito anterior ao cristianismo. Mas, evidente, que cada cultura e cada região comemoram a sua passagem à sua maneira e em datas específicas. O importante neste contexto é somar alegrias e brindar com bons pensamentos e positivismo para o que virá.

Mensagens de fé esperança

O Nossa Gente ouviu as mensagens de fé e esperança deixadas por brasileiros formadores de opinião e empresários, todos convictos de que a nova etapa que demarca o ano de 2020 traz a todos nós oportunidade para virar o jogo e exercer o poder da conquista em todas as nossas ações.

“É tempo de Liberdade. Tempo de acreditar ser possível fazer dos sonhos realidade. Neste 2020 acredite em você e tenha um ano totalmente novo, cheio de realizações. O mundo está em festa, um novo ano se aproxima. Que saibamos fazer deste 2020 um ano realmente Novo. Encher a vida de sonhos e acreditar ser possível realizá-los. Busque e brilhe! Um próspero Ano Novo”, são os votos da escritora Maria Delboni.

Para a artista plástica Vania Valdo, “Poder festejar a entrada de um novo ano com saúde e alegria é o maior presente de Deus. Aprender com os erros do passado e se determinar cada novo dia, cada novo ano a reescrever a história das nossas vidas com mais amor, amizade e felicidade é minha meta para 2020”, relata Vania Valdo.

O CEO Elton Oliveira, presidente do “Recomendo em USA – Business e Network” deixa a seguinte mensagem: “O mundo está cada vez mais se tornando digital e o contato humano vem diminuindo mais e mais, fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos habilidade no relacionamento interpessoal. Por esse motivo, gostaria de deixar uma mensagem, em 2020 troque uma mensagem de texto por uma ligação; troque um e-mail por uma carta escrita a mão; troque uma videoconferência por uma visita pessoal e troque um like por um abraço. Faça pelos outros sem querer nada em troca, entenda a palavra e o contexto Gratidão e se torne uma pessoa ainda melhor. Um 2020 excepcional a todos os membros do ‘Recomendo’ e também aos leitores do ‘Nossa Gente”, expressa Elton Oliveira.

“Hope & Justice Group comprometido com sua especial Missão de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano, deseja a todos os amigos, apoiadores e voluntários um fim de ano seguro e com muita paz. Que neste novo ano de 2020 possa o ‘Hope & Justice’ realizar com sucesso os objetivos desta grande causa, trazendo esperança e Justiça e assim contribuir para um mundo melhor”, externa a advogada e ativista dos Direitos Humanos, Dra. Anna Alves-Lazaro.

O empresário e idealizador do “Brazilian Day – Nova York” –, João de Matos, diz o seguinte: “Estou bem e quero fazer o melhor com a chegada de 2020, ano em que devemos ter boa visão. Temos de ficar com olhos abertos e fazer a coisa certa. Perde-se hoje, mas, no final, agindo com transparência, sempre vencemos. Reforço que em 2020 devemos ter visão perfeita nos negócios e em nossas vidas. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você! O Ano Novo é um período para novas metas! Vamos trabalhar, gente! Se agora está difícil, com empenho e bom trabalho podemos reverter o jogo e seguir em frente vitoriosos. Que cada um faça o seu melhor! Bom ano a todos!”, deseja João de Matos.

O CEO Alex Alencar, proprietário do “Camila’s Restaurant” – juntamente com o empresário Leo Charamba –, deseja a todos os clientes e amigos, “um 2020 maravilhoso, repleto de paz, alegria e muitas conquistas! E que nos lares de cada família a bênção de Deus se faça presente! E 2020 será um ano de vitória, com certeza. Não posso detalhar no momento, mas adianto aos leitores do ‘Nossa Gente’ que em 2020 o ‘Camila’s’ vem com uma grande novidade, um projeto importante que irá agradar a todos os clientes!”, comemora Alex Alencar.

“O ano de 2019 foi um ano de mudanças. Mas também foi um ano de conquistas. Que 2020 venha com mais conquistas para todos nós. Obrigado pela companhia de todos que estiveram comigo durante este período de graduação da ‘University of South Florida’ e de início de carreira na ‘INTO USF’. Um abraço a todos os leitores do Nossa Gente”, celebra o Assistente de Comunicação da “INTO USF”, João Pedro Pinto.

Para o Professor e escritor Luciano Nasso, “Mais um ciclo de vida está se indo e outro chegando, abrimos e fechamos os olhos e o tempo passou voando, passamos por muitas experiências tivemos altos e baixos, e a luta continua. Começar de novo e uma repetição de nosso ciclo de vida, só você pode mudar seu começo. Pare de pensar em coisas para fazer ou realizar, viva apenas seu presente, a esperança é uma lição que temos que transformá-la como se fosse a “Vara” de um saltador de alturas, ela nos impulsionará para o próximo ciclo de nossa vida com a certeza que tudo já deu certo Feliz natal a todos e um ano vindouro cheio de realizações”, incentiva o Professor Luciano Nasso PhD.

Mensagem do Nossa Gente

O empresário Paulo de Souza, do Jornal Nossa Gente, em nome da equipe externa agradecimentos aos clientes e colaboradores, desejando a todos os leitores 2020 de paz e prosperidade. “É um momento importante, de transição, e quero agradecer a todos que ao logo do ano estiveram conosco, nos prestigiando. Que a bênção de Deus recaia sob todos os lares e que o ano vindouro seja de conquistas e benevolências a todos nós! Estamos confiantes e seguimos em frente, trabalhando com afinco em prol da informação segura, colocando os fatos de interesse à nossa Comunidade. Um próspero 2020 a todos!”, deseja Paulo de Souza.