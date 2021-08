The WAGON in the house com Claudia Leitte em Orlando

Claudia Leitte agita o público com show em Orlando, recebendo ilustres convidados

Claudia Leitte fez seu primeiro show ao vivo em um palco em Orlando, domingo – 1º de agosto –, após mais de um ano de isolamento social. O evento começou às 7pm e com surpresas: Anitta e Xanddy ( Harmonia do Samba) fizeram participação especial. Eles cantaram e dançaram os clássicos!

Da Redação

Fotos: IS IMAGE SOLUTIONS

Foi um domingo especial com o show “The WAGON in the house com Claudia Leitte”, na “Mangos Orlando”, em Orlando, às 7pm, mostrando o desempenho contagiante da cantora baiana, que se apresentou pela primeira vez, ao vivo, em um palco da cidade, após as restrições da Covid-19. E quem compareceu ao show fantástico foi à cantora Anitta, que surgiu repentinamente. Claudia e Anitta dividiram o palco e foi uma festa. O público, evidente, comemorou a façanha desse encontro de divas da música brasileira.

Anitta surpreende – E além da chegada surpresa de Anitta, as presenças notáveis de Xanddy , Carla Perez e Juliane Almeida, que subiram ao palco, complementando o badalado show. A loira e a morena do “É o Tchan” – eternas dançarinas -, juntamente com o vocalista do “Harmonia do Samba”, cantaram e dançaram, agitando o público.

“Mais de um ano sem subir ao palco! Tem uma diferença muito grande entre fazer live, ir ao estúdio gravar, fazer programa de TV e estar no palco – uma diferença muito grande! Cantar no palco, ver pessoas é um prazer que eu tenho, ver gente feliz. Prazer em promover alegria às pessoas e promover um escape que traga alegria. Essa é a minha razão de cantar, e estava tão difícil. Espero que agora tudo melhore”, desabafou Claudia Leitte.

Encontro de estrelas – Esse show em Orlando celebra o retorno de Claudia Leitte aos palcos nos EUA, depois de mais de um ano sem apresentações ao vivo. O intuito desta turnê, segundo a cantora, é espalhar a cultura brasileira pelo país norte-americano, “com direito a tudo o que encontramos no carnaval: trio elétrico, alegria, samba e animação.”

A realização do show em Orlando esteve a cargo das Produtoras “Pam Events” ( Pamela Tello) , “Werbung Media” ( Thiago del Nero) e “W2 Kingdom” ( Miami).

Curtição em alto estilo

Influenciadores digitais também estavam lá registrando o show: Rafa Uccman, Lucas Guedes, Lucas Rangel, Karem Kardasha, Leo Fuchs e Vanessa Caetano, Colunista do “Jornal Nossa Gente”. A curtição estava em alta!