“Fórum” contou com a participação de renomados profissionais da beleza em Orlando

Com transmissão online o “Fórum Hair Brasil USA” aconteceu em Orlando, sob a direção dos empresários Thomas Santos e Juliana Villa dos Santos, com presença de renomados cabeleireiros, de vários países. Foram novas experiências técnicas, cultura, capacitação profissional, além de momentos inesquecíveis nos EUA

Foi um sucesso a realização do “Fórum Hair Brasil USA” – com transmissão online –, nos dias 11 e 12 de abril, no “Wyndham Resort International Drive”, em Orlando, com presença de renomados cabelereiros, de diferentes países. É o novo “Programa Internacional de Formação e Aperfeiçoamento Profissional”, criado exclusivamente para proporcionar novas experiências técnicas, cultura, capacitação profissional aos cabeleireiros, além de momentos inesquecíveis nos EUA. Segundo Thomas Santos, diretor geral do Fórum, “temos que buscar o crescimento e diferencial nesse momento tão difícil para todos. Com as fronteiras entre Estados Unidos e Brasil, ainda fechadas. Por consequência da covid-19, e buscando atender a alta demanda do público brasileiro que se interessou em participar do evento, decidimos levar o conhecimento para o conforto da casa das pessoas.”

Thomas Santos e Juliana Villa – Acrescentou Juliana Villa dos Santos – idealizadora do evento –, que a meta, “é abrir horizontes e compartilhar conhecimentos com todos os interessados em investir e aprimorar suas carreiras no trade de beleza, com a orientação dos bem sucedidos Top Hairstylists que moram nos Estados Unidos.”

A transmissão online do “Fórum”, para a compreensão dos participantes, teve tradução instantânea – português, inglês e espanhol –, destacando-se a performance dos cabelereiros, Gabriel Samra, Mickey Colon, Simone Petinatti e Robson Sousa (online), além da palestra de Lucas Pontes, diretor de “Desenvolvimento Internacional” da “Truss Profissional”. O evento conta com a “Truss Profissional”, como Sponsor do “Fórum”, e “HM em Revista” – editora oficial –, além de certificação internacional para os participantes.

História

Show e performance – Com mais de 20 anos de experiência na área de feiras de negócios, o empresário Thomas Santos, graduado em Gestão Empresarial, mudou-se para a Flórida para ampliar oportunidades e desenvolver novos trabalhos nos EUA. Acompanhando a tendência mundial, idealizou o “Fórum Hair Brasil USA”, visando oferecer todo o suporte técnico para cabeleireiros brasileiros e internacionais nos EUA.

Juliana Villa dos Santos, é formada em Comunicação Social e Pós Graduada em Marketing em Serviços, desenvolveu sua experiência em Marketing e Vendas no mercado de eventos sociais e corporativos, fundando o “Buffet Villa Party”, que ganhou uma versão nos EUA. São mais de 24 anos de trajetória profissional e sua missão está direcionada a organização de festas e eventos e relacionamento no setor da beleza e da moda, na Flórida.

