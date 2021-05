No “Rancho Canaan” passe horas agradáveis com sua família em área verde privilegiada

A vinte minutos de Orlando, o recém-inaugurado “Rancho Canaan”, localizado em área privilegiada, é o destino ideal para sua família passar horas agradáveis – cercada pelo verde e animais. Café colonial, almoço com comidas típicas e amplo espaço para acampar. Em junho – dias 5 e 6 –, acontecerá a “Festa Junina” do “Rancho”. Descubra esse paraíso, na dica especial do “Nossa Gente”

Da Redação

Imagine passar o fim de semana com a família em um rancho cercado de patos, galinhas, pavão, cavalos, salão de festas e um lago impressionante. Poder sentir o cheiro do campo e vislumbrar as belezas naturais de um espaço privilegiado, que permite acampar, tirar fotos e degustar boa comida’, tomar o café colonial ao acordar. Tudo isso está à sua espera no “Rancho Canaan”, em Oviedo. Visite esse paraíso natural, na dica do “Nossa Gente”.

Cavalos e área verde do Rancho – A vinte minutos de Orlando, o destino ideal é o recém-inaugurado “Rancho Canaan”, localizado em área privilegiada, cercada pelo verde, pelos animais – vaca, pônei, coelho, cabrita, boi, entre outros. Segundo os proprietários, os empresários Luana Ponciano e Celso Souto, uma série de novidades estão sendo preparadas para os visitantes nos fins de semana, incluindo o café da manhã colonial e almoço com comidas típicas. “Vamos ter dormitórios em formato de barril, muito aconchegantes para pernoite, que nós denominamos de capsulas. O dormitório terá cama de casal e também camas adaptáveis para as pessoas com crianças”, informa Luana.

Os empresários Luana Ponciano e Celso Souto – “Temos ao fundo do ‘Rancho’, o segundo maior lago da Flórida, e vamos construir um deck para que os visitantes possam caminhar sobre o lago, e aproveitar melhor a paisagem, que é linda. Dispomos de um amplo salão de festas para eventos. Também vamos ter baias com cavalo ao redor do restaurante, proporcionando um passeio inesquecível junto à natureza e dos animais”, complementa. “As pessoas poderão caminhar por toda área do ‘Rancho’, alimentar os animais e tirar fotos.”

Até o mês de agosto, avalia Luana, “as novidades do ‘Rancho Canaan’ vão estar prontas”. “Vamos funcionar apenas nos fins de semana – aos sábados e domingos –, e as pessoas também podem acampar, pois temos um bom espaço para acampamento. O ‘Rancho’ irá proporcionar às famílias o prazer de estar em uma fazenda, com pleno acesso às nossas atrações.”

Festa Junina do Rancho

Delicioso café Colonial – Para o mês de junho – dias 5 e 6 –, informa Luana, o “Rancho Canaan” irá realizar uma especial “Festa Junina”, com barracas de comidas típicas, quadrilhas, pau de sebo, bingo, música ao vivo e muita diversão. Os interessados já podem fazer suas reservas, lembrando que o atendimento será através de reservas, evitando aglomeração no local. “Peço às pessoas que queiram vir à nossa festa junina que façam o agendamento, pelo telefone, o quanto antes. As festividades – das 15 às 22horas –, já estão sendo preparadas e será um grande evento, quero ver todo mundo lá”, comemora a empresária.

Lembra Luana que o“Rancho Canaan” iniciou as atividades em novembro do ano passado, mas faltavam detalhes a serem concluídos para melhor receber os visitantes. E tudo foi se acertando. “Quando falei do rancho ao meu professor de inglês, ele ficou interessado porque na ocasião a filha dele ia se casar e precisava de um espaço como o ‘Rancho Canaan’. As pessoas foram descobrindo o local e fomos adequando, construindo banheiros, melhorando cada detalhe do rancho. Fizemos tudo certo”, explica.

“Quando vi o rancho pela primeira vez, enxerguei as possibilidades de promover eventos e proporcionar às pessoas que nos visitasse, um passeio inesquecível. E deu certo. Estamos prontos para receber às famílias de Orlando e região. Todos são bem-vindos!”, finaliza Luana Ponciano.

Serviço

“Rancho Canaan”,

Address: 2321 Jeslan Ct, Oviedo, FL 32765

Phone: (407) 437-1747