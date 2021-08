O Embaixador Gusttavo Lima nos EUA

Gusttavo Lima cantou os sucessos que marcaram sua carreira em um supershow em Orlando

Foi uma noite memorável o show do cantor Gusttavo Lima, em Orlando, sábado, dia 6, marcando o início de sua turnê nos EUA. No palco, o sertanejo interpretou os sucessos da carreira e levou os fãs ao delírio. No Sábado (7), o Embaixador se apresentou em Miami

Texto: Vanessa Caetano

Fotos: Divulgação Gusttavo Lima

No estado da Flórida, o Embaixador Gusttavo Lima completou seus dois primeiros shows da turnê, “O Embaixador – tour USA 2021”. Em Orlando, dia 6, o sertanejo cantou no “R9 Ronaldo Academy”, no dia seguinte seguiu para Miami – realizando show no sábado (7) –, cidade onde o artista desembarcou ao chegar aos EUA, alguns dias antes, dia 25 de Julho.

Público vibrou com o Embaixador – No palco, em Orlando, Gusttavo Lima cantou sucessos da carreira, encantou o público animado, que compareceu para prestigiá-lo. Uma apresentação em alto estilo, exibindo o seu novo corte de cabelo e carisma. E quem pôde ver o cantor sertanejo ao vivo, viveu momentos de emoção, através de um supershow. Inesquecível!

Antes do primeiro show da turnê, em Orlando, Gusttavo Lima esteve em Miami, quando surpreendeu os seus seguidores ao surgir com ninguém menos do que Marc Anthony (52), em um passeio de lancha, com a legenda “Amigos y nadie más.”

Há poucos dias antes do show em Orlando, onde ele foi visto e reconhecido, no “Premium Outlets”, atendendo aos fãs, o sertanejo também realizou ensaios no “Studio 94” com sua banda completa, mantendo-se todo tempo na companhia de seu produtor executivo, Danilo Pacheco, e de amigos.

Em apenas duas apresentações no Estado da Flórida, o cantor Gusttavo Lima reuniu um público de quase 12 mil pessoas. Em Miami, o Embaixador recebeu seu convidado especial, Jonas Esticado, que fez uma participação especial no show.

Vanessa Caetano, do “Jornal Nossa Gente”, e diretor Executivo, Danilo Pacheco.

Segundo o produtor excutivo, Danilo Pacheco – que falou ao “Jornal Nossa Gente” –, Gusttavo Lima se surpreendeu com animação dos brasileiros em Orlando. O cantor, banda e produção ficaram felizes em poder voltar ao palco em uma turnê internacional, depois de mais de um ano e meio sem shows no Brasil.

Na saída do show em Orlando, Gusttavo Lima foi atencioso com os fãs que o aguardavam atentos. E, mesmo de dentro do carro fez o possível para tirar fotos, pegando o celular dos admiradores, fazendo clicks por mais de Uma hora. Depois, seguiu com seu carro.

Agora o cantor, produção e banda fazem uma pausa para alguns dias de descanso, se preparando para seguir para os próximos shows, em Boston, New Jersey e Atlanta.