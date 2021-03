A atriz e dançarina, Juliane Almeida, lança em Orlando a Plataforma e Aplicativo “Vida Fit”.

Ela arrasou corações com sua beleza e magia no grupo “É o Tchan”. Juliane Almeida, dançarina e atriz, que integrou o Corpo de bailarinas do “Domingão do Faustão”, lança em Orlando sua plataforma e aplicativo Fitness e Nutricional, o “Vida Fit”, que é um sucesso. Dicas para uma boa alimentação e exercícios essenciais

Luz na passarela para o charme e beleza de morena do “É o Tchan” – entra em cena contagiando com sua ginga e beleza. É a dançarina Juliane Almeida, que deixou a sua marca em um dos grupos musicais mais importantes do Brasil, referência do pagode regional da Bahia, exaltado pelas coreografias e das canções. Substituiu Scheila Carvalho e encantou o público – durante seis anos. Uma trajetória vitoriosa, após integrar o corpo de bailarinas do “Domingão do Faustão”, na Globo. Em tão pouco tempo, Juliane fez e aconteceu, ocupando pontos extremos no competitivo universo da música e da televisão – atuou em novelas da Globo e da Record –, evidenciando o seu talento e carisma. “Deus sabe de todas as coisas. Na minha carreira, passei por desafios, buscando novas oportunidades. Nunca tive medo de me arriscar porque acredito no passo seguinte, na tentativa ao novo, e isso impulsionou os meus sonhos. Me preparei para isso, fiz balé, jazz e sapateado, estudei artes cênicas. Sou formada em Educação Física”, relata.

Destaque do grupo “É o Tchan” – Residindo com a família em Orlando, Juliane Almeida – Mestre em Nutrição e Treinadora de Elite nos EUA –, dá um passo importante no mundo Fitness, auxiliando homens e mulheres a ter saúde e longevidade através da sua plataforma e aplicativo Fitness e Nutricional, o “Vida Fit”, que é um sucesso – lançado recentemente. “É um programa de nutrição avançada, com plataforma e aplicativo, apresentando um moderno plano de dieta personalizada, com mais de 300 treinos disponíveis, atendendo o objetivo de cada pessoa. Você, por exemplo, pode trocar os alimentos escolhendo na tabela de alimentos ou escanear o código de barras e será calculado automaticamente. Um processo prático, com resultados satisfatórios. Fiz um estudo alimentar aprofundado, criei a plataforma e abri a minha empresa, que vem sendo bem aceita. São vinte anos atuando na área fitness”, enfatiza Juliane.

Influenciadora nas redes sociais, a atriz e dançarina há cinco anos dá dicas imprescindíveis para se alimentar bem e manter a boa forma, com uma série de exercícios no seu Canal no Youtube, “Vida de Mulher”, com mais de 22 milhões de visualizações e cerca de 337 mil inscritos. “Sempre tive facilidade de criar exercícios e compartilho isso com os meus seguidores. São formas práticas de se exercitar, que você pode fazer em casa sem uso de aparelhos ou com objetivos que se tem em casa, por exemplo, utilizando uma cadeira, ou pode ser na cama, não importa. Há várias formas, e ensino isso às pessoas. A minha paixão sempre foi a arte, mas era muito curiosa do mundo nutricional e de manter a boa forma. Foi aí que surgiu o Vida Fit”, relata.

Rainha da “Viradouros”, coroada por Juliana Paes – “Estou há cinco anos nos Estados Unidos, e desde que cheguei aqui procurei desenvolver os meus conhecimentos na área Fitness e Nutricional para ajudar pessoas. Uma boa alimentação e a prática de exercícios evita danos à saúde. Eu, inclusive, tive Covid, fiquei seis dias com os sintomas, mas passou. O meu marido – Michell –, também pegou a doença, mas se recuperou rápido. No meu caso, foram sintomas leves porque a minha alimentação e a prática de exercícios contribuíram para que a doença não se agravasse. Alguns estudos comprovam que a pessoa que se exercita e tem boa alimentação, quando é contaminada pela Covid, tem sintomas mais brandos. É o que eu sempre tenho dito, a saúde em primeiro lugar”, alerta.

No Musical da Disney, “Pocahontas” – “A minha formação como Bacharel em Educação Física, é um fator essencial para o meu trabalho, agregar conhecimentos. Gosto de estudar, de me informar, saber dos novos procedimentos que sejam benéficos à saúde. Gosto de me inteirar sobre vários assuntos, inclusive, fiz Bacharel em Direito no Brasil e sou pós-graduada e graduada em teatro, o que me abriu portas em novelas – ‘Salve Jorge’, Globo, e ‘Poder Paralelo’, Record –, também recebi convites para musicais da Disney no Brasil, e atuei nos musicais infantis, ‘Pocahontas’ e ‘Enrolados”. Foi uma excelente experiência porque adoro trabalhar com crianças”, lembra com carinho.

Família e História

Cena da novela “Salve Jorge” – Juliane Almeida participou de 31 concursos de beleza, dos quais venceu 32 em 1º lugar. Foi Rainha de Bateria da “Unidos da Viradouro”, em 2009; da “Acadêmicos do Cubango” em 2011, e da “Paraíso do Tuiutí”. Também foi repórter dos programas, “Universo Axé”, na TV Aratu, SBT, e “Momento do Esporte”, na CNT. Além disso, apresentou o programa de turismo do Rio de Janeiro, “Rio Welcome CChannel”. Atuou no seriado “Identidade” da Rede Boas Novas, interpretando Beatriz, e no seriado “Fora da Caixa” no Holy Flix, como Beatriz. É casada e tem três filhos: Michael, Julie e Yasmin.

Serviço

Contatos com Juliane Almeida:

Fitness e Nutricional, “Vida Fit”

Website – www.vidafit.coach

Canal no Youtube – https://youtube.com/c/VIDADEMULHERcomJulianeAlmeida