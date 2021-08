Saiba como preparar o nutritivo “Cookies Sausáveis”, receita da Chef Mariana Valentini

Nesta edição, a Coluna, “Culinária Saudável”, sob o comando da Chef Mariana Valentini, traz a deliciosa receita de “COOKIES SAUDÁVEIS”, que irá agradar a garotada, e adultos, evidente. Na volta às aulas, uma dica prática para as mamães em ritmo de correria com as crianças. Acompanhe!

Voltaram às aulas e a correria toda com os filhos, não é? E se você tivesse uma opção de snack para as crianças (ou para você) saudável e super prático? Pois é, esse lanchinho é rápido de fazer e as crianças vão adorar comer na volta da escola.

Seguindo a receita dessa semana você faz deliciosos cookies para matar a fome sem pesar no corpo e nem na consciência! Então… mão na massa!

|| COOKIES SAUDÁVEIS ||

Ingredientes:

1 xícara de manteiga de amendoim

½ xícara de mel

1 xícara de aveia

1/2 xícara de mix de nuts e frutas secas

1 colher (sopa) de linhaça

1 colher (café) de fermento químico (aquele pra bolo)

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio leve a manteiga de amendoim e o mel para ferver.

Após a fervura junte os outros ingredientes e mexa por 5 minutos.

Molde pequenas bolas, como as de ping pong, e achate-as.

Asse em assadeira antiaderente em forno médio preaquecido até que dourem nas bordas.

Espere esfriar (se conseguir!) e bom apetite!

Chef Mariana Valentini

Serviço

Chef Mariana Valentini

@marivalentini