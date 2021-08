Restaurante em Tampa entre os 10 melhores brunch dos EUA 

“Oxford Exchange”, em Tampa, entre os 10 melhores Brunch dos EUA, segundo o Tripadvisor

O “Oxford Exchange”, em Tampa, foi classificado entre os 10 melhores Brunch dos EUA, de acordo com a avaliação do Tripadvisor. E desde a classificação, o restaurante se tornou um dos mais visitados da Flórida

Da Redação

Quando se trata de brunch, um restaurante da Flórida em particular o “Oxford Exchange”, em Tampa, vai além de torradas, chamando a atenção pela farta apresentação, e agora eles acabaram sendo classificados como os melhores do estado. O Prêmio 2021 de Restaurantes “Best of the Best” do “Tripadvisor Travellers Choice” foi conferido ao “Oxford Exchange”, entre os 10 melhores Brunch dos EUA, de acordo com a avaliação do Tripadvisor.

A melhor pedida para o brunch na Flórida – O restaurante, que é vegetariano e vegano, serve cozinha americana contemporânea e culinária de café em um ambiente que é, de acordo com críticos do Tripadvisor, “o sonho dos amantes do brunch. O ambiente é deslumbrante, com uma decoração elaborada e atraente. Uma forma de unir o útil ao agradável.”

A descrição do restaurante afirmam os avaliadores: “Acreditamos que os benefícios reais vêm de compartilhar os prazeres simples da vida diária. ‘Oxford Exchange’ tenta promover conversas abertas e civis, a exploração de literatura, os benefícios de refeições e bebidas compartilhadas, produtos de varejo com curadoria e fornece um lar para os negócios. Um local aprazível.”

Agora, este definitivamente não é o seu local comum para brunch – e você poderá receber uma boa recomendação de livro com uma visita ao “Oxford Exchange”.

Serviço

“Oxford Exchange”

420 West Kennedy Boulevard Tampa, Flórida 33606

Horário – segunda a sexta, das 7h30 às 17h, aos sábados e domingos, para o brunch das 9h às 17h