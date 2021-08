Palestra ‘Transformando vidas’, reunirá 120 mulheres em Orlando 

A empresária Cleide Stabile ministrará a palestra “Pérolas de Jesus, transformando vidas”

A palestra “Pérolas de Jesus, transformando vidas”, ministrada pela empresária especialista em alimentação saudável, Cleide Stabile, autora do livro “Passaporte para uma Vida Saudável”, acontecerá nesta terça (31), na “Casa de Oração Ithiel”, em Orlando. O tema que reunirá 120 mulheres, abordará alimentação saudável, emagrecer com saúde e inflamação crônica do corpo

A empresária especialista em alimentação saudável, Cleide Stabile, sucesso nas redes sociais – criadora do “Método CS Healthier” –, autora do livro “Passaporte para uma Vida Saudável”, que indica o caminho para transformar suas metas de saúde, ministrará importante palestra para mulheres no próximo dia 31 – terça-feira, às 6pm, na “Casa de Oração Ithiel”, em Orlando – reunindo 120 mulheres.

Ensinamentos que podem salvar vidas – Com o tema “Pérolas de Jesus, transformando vidas”, a palestra, segundo Cleide, estará focada em três pilares essenciais: Espiritualidade, Alimentação e Comportamento, orientando as mulheres sobre alimentação saudável e de como emagrecer com saúde, método que tem mudado o hábito alimentar com sucesso – a longevidade. “Outro ponto importante a ser abordado na palestra é a inflamação crônica do corpo, o porquê isso acontece e como pode ser curada”, adianta à empresária.

Informa Cleide que a palestra será ministrada para 120 mulheres, ocasião em que haverá louvor, testemunho e a pregação da Palavra, com a participação de Pastora convidada, além de algumas surpresas. Em seguida acontecerá a palestra de Cleide Stabile, com ensinamentos imprescindíveis para uma alimentação saudável e emagrecimento.

“É um evento muito especial, acredito que este dia nasceu primeiramente no coração de Deus, antes de nascer este desejo no meu coração. Levei a ideia para o Ministério das mulheres, da ‘Casa de Oração Ithiel’, o Ministério Pérolas de Jesus, e a pastora buscou o tema. E ela trouxe Apocalipse 2121, que fala das doze portas e das pérolas, que é um texto bíblico muito bonito”, relata Cleide.

E as 120 mulheres que vão acompanhar a palestra, disse a empresária, “foram escolhidas por Deus para ouvir o que ele tem a dizer”. “Será um momento único onde vou falar de minhas experiências e passar conhecimentos sobre alimentação e longevidade.”

Haverá um chá para as participantes, patrocinado e organizado pela empresa de Cleide Stabile, que está patrocinando o evento com o bufe, com a estrutura e o local.

Esta é a minha missão, transformar a vida das pessoas, através da alimentação saudável, através da minha espiritualidade e através do meu comportamento, que é o meu testemunho de vida, que vai tocar em outras mulheres. E esta atitude de realizar. É o testemunho de vida, e não o falar, simplesmente.”

“E através de minha palestra vou levar o meu método de emagrecimento online, também sobre o meu livro – “Passaporte para uma Vida Saudável” –, com dicas importantes e sobre a inflamação crônica do corpo e explicar o porquê isso acontece e como pode ser curada”, ressalta.

Serviço

“Casa de Oração Ithiel”,

Palestra “Pérolas de Jesus, transformando vidas”

2037 Hempel ave, Orlando

Horário – terça (31), das 6pm às 9 pm