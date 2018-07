Departamento de imigração americano anuncia subsídio para obtenção de cidadania

Washington, DC – 26 de julho

Os Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS) anunciaram que estão aceitando inscrições para duas oportunidades de financiamento do Programa de Subsídios de Cidadania e Assimilação (Citizenship and Assimilation Grant Program) que fornecerão até US $ 10 milhões em subsídios para programas de preparação para cidadania em comunidades em todo o país.

Essas oportunidades de subsídio são para organizações que preparam residentes permanentes legais para a naturalização e promovem a assimilação cívica por meio do aumento do conhecimento de inglês, história e civismo nos EUA. O USCIS procura expandir a disponibilidade de serviços de preparação de cidadania de alta qualidade em todo o país com estas duas oportunidades de concessão:

Serviços de Aplicação de Instrução e Naturalização da Cidadania – Esta oportunidade de subsídio financiará até 36 organizações que oferecem instrução de cidadania e serviços de aplicação de naturalização a residentes permanentes legais. As solicitações devem ser entregues até 8 de agosto de 2018.

O Programa de Assimilação dos Refugiados e Asilados – Esta oportunidade de subsídio financiará até quatro organizações para fornecer serviços individualizados a residentes permanentes legais que entraram nos Estados Unidos sob o Programa de Admissão de Refugiados dos EUA ou receberam asilo. Esses serviços os ajudarão a obter as habilidades e os conhecimentos necessários para uma cidadania bem-sucedida e a promover um sentimento de pertença e apego aos Estados Unidos. Esta concessão se esforça para promover a assimilação cívica de longo prazo dos residentes permanentes legais que identificaram a naturalização como uma meta, mas podem precisar de informações, instruções e serviços adicionais para alcançá-la. As solicitações devem ser entregues até 15 de agosto de 2018.

O USCIS levará em conta vários fatores organizacionais, incluindo o desempenho anterior do beneficiário e se um candidato e quaisquer sub-concessionários estão matriculados no E-Verify, ao tomar decisões finais de adjudicação. O USCIS espera anunciar os ganhadores do prêmio em setembro.

Desde 2009, o USCIS concedeu aproximadamente US $ 73 milhões através de 353 subsídios para organizações que servem aos imigrantes. Essas organizações forneceram serviços de preparação para a cidadania para mais de 200.000 residentes permanentes legais em 37 estados e no Distrito de Columbia.

Para se candidatar a uma dessas oportunidades de financiamento, visite grants.gov. Para obter informações adicionais sobre o Programa de Subsídios de Cidadania e Assimilação (Citizenship and Assimilation Grant Program) para o ano fiscal de 2018, acesse uscis.gov/grants ou envie um e-mail para o Escritório de Cidadania do USCIS em citizenshipgrantprogram@uscis.dhs.gov.