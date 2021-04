Príncipe Philip, importante apoio da Rainha Elizabeth II, completaria 100 anos em junho

Na manhã deste sábado, ouviu-se em Londres, tiros de canhão e os sinos tocaram 99 vezes, em homenagem ao Duque de Edimburgo, Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, que morreu nesta sexta-feira, aos 99 anos. Ele completaria 100 anos no dia 10 de junho

Da Redação

Ao anunciar a morte do Duque de Edimburgo, Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II – oficial da Marinha britânica –, nesta sexta-feira pela manhã, aos 99 anos, as bandeiras do Castelo de Windsor ficaram a meio mastro. Na manhã deste sábado, ouviu-se em Londres, tiros de canhão e os sinos tocaram 99 vezes, em homenagem ao príncipe, que completaria 100 anos no próximo dia 10 de junho. O duque, que tem sido o apoio constante da rainha por mais de sete décadas – 73 anos de casados –, deixa a monarca ressentida e reclusa em seus aposentos, segundo informações de serviçais do palácio.

Principal apoiador da Monarca – Chefes de estados de todo o mundo manifestaram condolências à Rainha Elizabeth e a família real britânica. A causa exata da morte ainda não foi informada pelo Palácio de Buckingham, mas sabe-se que o duque esteve internado, e em fevereiro ele passou por uma cirurgia do coração.

O velório será realizado na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O príncipe também vai ser enterrado nesse castelo, a pedido dele mesmo. Não será feita cerimônia de Estado. Foi pedido ao público para não comparecer, pois há preocupação com a possibilidade de infecções pelo coronavírus. A família real pede que em vez de flores, as pessoas façam doações a associações acarinhadas pelo duque de Edimburgo.

O Duque de Edimburgo se casou com Elizabeth em 1947 e teve um papel fundamental na modernização da monarquia no período pós-Segunda Guerra Mundial. Por trás das paredes do Palácio de Buckingham, era a única figura chave a quem a rainha podia recorrer e em quem confiar.

Em um discurso que marcou seu 50º aniversário de casamento em 1997, Elizabeth fez uma rara homenagem pessoal a Philip: “Ele tem, simplesmente, sido minha força e permanência todos esses anos”.

Apesar do protocolo, que o obrigou a estar sempre atrás da rainha e só cumprimentar as pessoas depois dela, em privado ele era considerado o chefe da família. Philip não acompanhava sempre Elizabeth II — ele fez mais de 22 mil eventos só. Em agosto de 2017, ele se retirou da vida pública, apesar de, eventualmente, ainda aparecer em compromissos oficiais.