Biden denomina ‘produtivo’ encontro com Putin e descarta conflito

Encontro entre Vladimir Putin e Joe Biden, em Genebra, pôde aparar arestas entre os países

O presidente Joe Biden qualificou o encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, de “produtivo”, no qual apelou a favorecer a cooperação entre os dois países face ao conflito. Ele adiantou que se não conseguirem avançar na agenda bilateral que estabeleceram “em três ou seis meses”, poderão se reunir novamente.

Biden explicou que durante a reunião disse a Putin que a agenda de seu governo “não é contra a Rússia”, mas sim para defender “o povo americano”. Além disso, acrescentou que após a cúpula considera que “há uma perspectiva genuína de melhorar significativamente” as relações bilaterais.

Os próximos meses, no entanto, serão um “teste” para ver se a reunião desta quarta-feira serviu para aproximar posições, enquanto o chefe da Casa Branca indicou que “o tom da reunião foi muito produtivo e positivo” , apesar de haver alguns pontos “sobre os quais não concordamos”, que, no entanto, não têm produzido tensão entre os dois.

Sobre a posição de Moscou, Biden afirmou que “a última coisa que ele quer agora é uma Guerra Fria”, ele não está “procurando por isso”, embora o presidente russo continue preocupado que os EUA busquem “derrubá-lo. ” No entanto, essas preocupações “não acho que sejam a força motriz em termos do tipo de relacionamento que ele busca com os Estados Unidos”, esclareceu Biden.

Em relação a alguns dos cenários internacionais em que Washington e Moscou têm interesses, como Afeganistão, Síria ou Irã, Biden transferiu que Putin se mostrou disposto a colaborar em questões de segurança e contraterrorismo.

Biden disse que Putin o questionou sobre a situação no Afeganistão e que ele mostrou sua confiança de que os EUA são capazes de “manter a paz e a segurança” na região. Em resposta, o chefe da Casa Branca ordenou-lhe que colaborasse neste trabalho, uma vez que “tem muito a ver com a Rússia”.

Por outro lado, Biden transmitiu a Putin o compromisso inabalável dos EUA com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, bem como sua “preocupação” com a última crise política e diplomática liderada pela Bielo-Rússia, cujo apoio na Europa agora, mais do que nunca, eles são reduzidos a Moscou.

Em relação aos direitos humanos, e em referência ao caso do oponente russo preso Alexei Navalni, Biden comunicou a Putin que “não se trata apenas de perseguir a Rússia quando violam os direitos humanos, trata-se de quem somos”. continuará a levantar “questões de liberdades fundamentais”.

Enquanto no campo da segurança cibernética, e após os recentes ataques à infraestrutura cibernética dos EUA que desencadearam uma escalada das tensões entre as duas nações, Biden indicou que ambos os líderes concordaram em confiar seus especialistas “para trabalhar em entendimentos específicos.”

Apesar desse aparente entendimento, o presidente dos Estados Unidos advertiu que “se eles violarem suas regras básicas, responderemos”, além disso, Putin “sabe que há consequências” se houver mais interferência eleitoral ou ciberataques.

Os dirigentes russos e americanos reuniram-se esta quarta-feira na cidade suíça de Genebra, encontro que durou três horas e meia e decorreu num momento de crescente deterioração das relações bilaterais entre os dois países. A relação entre Washington e Moscou piorou nos últimos meses, devido à situação com a Ucrânia ou ao caso Navalni, entre outros aspectos.