Contagem regressiva para a retirada de americanos e afegãos de Cabul 

Retirada de afegãos e americanos de Cabul tem prazo estabelecido, até terça, dia 31

O momento é crítico em Cabul, no Afeganistão, e o prazo das operações de retirada de americanos e afegãos do país expira no dia 31, terça-feira. Os ataques que mataram 72 afegãos, 13 soldados americanos e 150 feridos – números atualizados nesta sexta-feira –, aumenta o clima de medo pelas ameaças de novos ataques do grupo Isis-K, inimigo do Talibã

Da Redação

As operações dos EUA para a retirada de norte-americanos e de afegãos de Cabul tem prazo até o dia 31 de agosto, terça-feira, aumentando a tensão entre os cerca de 1,5 mil cidadãos que aguardam voo em Cabul, onde o clima ficou mais crítico com explosões e mortes de 72 afegãos, 13 soldados americanos e 150 feridos – números atualizados nesta sexta-feira. As declarações do presidente Joe Biden, em resposta aos ataques do grupo Isis-K, inimigo do Talibã, foi contundente ao afirmar que, “Vamos caçá-los e fazê-los pagarem”, e que, “heróis que deram vidas’ para salvar outros”.

Joe Biden critica ataques – Milhares de pessoas continuam nas imediações do “Aeroporto Internacional Hamid Karzai”, em Cabul, à espera de socorro para deixar o país. Desde quarta-feira (25), o intervalo médio de decolagem entre as aeronaves no país passou a ser de 39 minutos, segundo o Pentágono.

Além dos 1,5 mil norte-americanos que já estão no aeroporto de Cabul, os EUA estimam que 150 de seus cidadãos no Afeganistão ainda precisam chegar ao aeroporto, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação ouvida pela CNN.

O acesso ao aeroporto de Cabul, no entanto, está cada vez mais difícil, e que todos os portões, exceto aquele que as forças de segurança afegãs usavam extra-oficialmente para trazer seus refugiados, foram fechados.

O principal ponto de acesso no aeroporto para muitos portadores de Vistos Especiais de Imigração (SIVs), o Abbey Gate, foi totalmente fechado na manhã da quinta-feira, possivelmente devido a uma das muitas ameaças de ataques com dispositivos explosivos improvisados.

Segundo os serviços de inteligência dos EUA, há risco de iminente de um novo “ataque terrorista de alta letalidade” no aeroporto de Cabul por membros do Isis-K, extremamente radicais e perigosos. A recomendação das autoridades é que as pessoas não fiquem dentro do aeroporto, mas sim que voltem para a cidade de aguardem novas instruções. O prazo dado para o Talibã para a retirada total das tropas estrangeiras é a próxima terça-feira (31).

O grupo Isis-K assumiu a responsabilidade pelas mortes em Cabul em seu canal de notícias Amaq. A afiliada do EI no Afeganistão é muito mais radical do que o Taleban, que recentemente assumiu o controle do país em um relâmpago. Não se acredita que o Taleban esteja envolvido nos ataques e condenou as explosões.