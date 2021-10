Eventos e consultoria: Chef brasileiro faz a diferença em Orlando 

O Chef Fabiano Olmo prepara pratos deliciosos com tempêros que agradam exigentes paladares

Ele está entre os melhores Chefs da Flórida, se destacando com sua empresa de eventos e consultoria à novos restaurantes, a ‘Dishes and Wishes’, em Orlando. O premiado Chef Fabiano Olmo é destaque pela fusão das culinárias brasileira, southern american e japonesa

Da Redação

“Como é o meu dia a dia? Corrido. Durmo muito o pouco, às vezes almoço ou janto em pé, na cozinha mesmo, mas gosto do que faço. Gosto de pegar projetos do zero e transforma-los em um empreendimento rentável no âmbito da gastronomia. A minha empresa, ‘Dishes and Wishes’, dá consultoria a novos restaurantes, preparando-os para o mercado”. Assim é a agenda do bem-sucedido Chef Fabiano Olmo, que faz sucesso em Orlando com eventos e consultoria especializada em novos restaurantes.

Trabalho impecável na cozinha – Também Publicitário – formado em Marketing e Designer –, Fabiano é Sommelier – orienta os clientes do bom vinho para acompanhar o prato ideal –, considerado o Chef completo em seu ramo de atividades, o que o faz ser o melhor entre os melhores. E isso lhe rendeu o título de “Best Local Chef 2018” pelo jornal Orlando Weekly – a partir desse prêmio, foi contratado como chef executivo de um dos cinco melhores restaurantes da cidade, o “Vines”.

Com seu trabalho impecável na cozinha, cria novos pratos, viaja o mundo para obter conhecimentos, mas diz que nos EUA há vários mundos dentro do país, culturas gastronômicas diversificadas, com um universo privilegiado. A sua empresa de eventos, catering e consultoria especializada em restaurant startup, a “Dishes & Wishes”, em sociedade com seu companheiro, Alex Meyer, dá suporte a restaurantes em Orlando, orientando empresários que chegam ao país e que investem no mercado gastronômico.

Arte na apresentação do prato – “Somos os responsáveis por dar consultoria de abertura e de manutenção de dezesseis restaurantes localizados em Orlando. Eu, propriamente, atuei como private chef das celebridades recebidas pelo empreendimento hoteleiro Magic Village Resort, localizado nas propriedades do Walt Disney World”, conta.

E mesmo em tempos difíceis com a pandemia, Fabiano disse que conseguiu “expandir os negócios da ‘Dishes & Wishes’ para elaboração de meal plans focados em qualidade de vida e bem estar, com unidade em Orlando e, recentemente, em Melbourne Beach, cidade parte do chamado ‘space coast, que é um conjunto de cidades na praia em volta da Nasa e Kennedy Space Center.”

Recepcionando a cantora Anitta – Indagado sobre a origem do talento em cozinhar, de criar pratos e incentivar talentos da gastronomia local, sejam chefes, cozinheiros ou apaixonados pela culinária, oferecendo a eles oportunidades de cozinhar para o público, foi categórico: “É uma paixão que vem de família. A minha família em Paraty, no interior do Rio de Janeiro, sempre esteve voltada para a gastronomia. A minha bisavó e a minha avó, por exemplo, faziam doces maravilhosos. Está na veia (sorri)”.

Olmo, como ele mesmo se identifica, é um chef de fusão das culinárias brasileira, southern american e japonesa. “Sou um chef que busca sempre a melhor e mais inusitada fusão de sabores. Aquela mistura que ninguém imaginava que daria certo”, garante. Um talento, reforça, “que vem de berço.”

O tempo não para

“Apesar de existir uma rotina, sou multitarefa por causa de todos os projetos que estou envolvido. Por isso, acredito que, apesar dessa rotina pré-estabelecida, tenho muitos imprevistos que me ajudam a desenvolver um senso de gerenciamento de problemas muito importante para o sucesso do meu business. Vida de chef é trabalhar bastante”, alerta.

“Nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Espera-se que o chef esteja na cozinha o tempo todo e que lidere a sua equipe. Se o dishwasher faltou, arregace as mangas e lave você mesmo. Finalize os pratos, faça as preparações. Bem diferente daquele chef ‘limpinho’ em sua sala no computador”, ressalta.

Mas, explica Fabiano, que o companheirismo no trabalho é um elemento essencial para o sucesso do empreendimento. “Meu lema é dividir conhecimentos com os companheiros de trabalho. Levo a minha equipe para outros restaurantes, para experimentar novos pratos. Orientá-los de forma precisa, criando um elo de capacitação importante”, evidencia. “Costumo dizer que Sonhos são impalpáveis, e para conquistar o sonho é preciso dar o passo ao lado e pensar em números.”

Atualmente, o Chef atua como Food and Beverage dos restaurantes do Magic Village Resort, o Villagio Restaurant e o The Meating Pointe , que reinaugurará em breve, e hoje funciona como espaço de eventos.

Carreira

Fabiano Olmo é formado em Hotelaria e Gastronomia pelo Centro Universitário do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Campos do Jordão, interior de São Paulo. E, antes de iniciar sua trajetória fora do Brasil, trabalhou em vários locais que somam à sua inspiradora carreira como Chef. Também estudou em Lion, na França.

“Fui chef garde manger do Grande Hotel Campos do Jordão, chef executivo do Hotel das Cataratas, chef executivo no restaurante Amici di Capri, na Praia do Forte, Bahia, e proprietário e chef do Bistrot Viola na Costa do Sauípe. Estou em Orlando desde 2014 com o plano de atuar em um projeto de American Chop House chamado The Golden Knife, em que fiquei por dois anos.”