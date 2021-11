Rafael Reis agradece a Deus no momento em que consegue o título de terceiro melhor do mundo

O brasileiro Rafael Reis, que mora com a família em Orlando, é o terceiro melhor jogador de poker do mundo, após se destacar no “2021 World Series of Poker”, realizado em Las Vegas. E para obter essa façanha, Rafael teve que enfrentar 3.552 jogadores. Ele fala com exclusividade ao “Nossa Gente”

Da Redação

Rafael Reis conquistou o título de terceiro colocado mundial do “2021 World Series of Poker”, em Las Vegas, que anualmente reúne os melhores do planeta. Determinado e realizando jogadas precisas, o brasileiro foi o grande destaque da mesa, ocupando posição privilegiada entre os três melhores jogadores de poker ao vivo do mundo – é o número 1 ranking Brasileiro. E para obter essa façanha, Rafael teve que enfrentar 3.552 jogadores. Uma jornada de sucesso que ele divide com a família – a esposa Paula e as filhas Rafaela e Grabriela –, além dos amigos e brasileiros que torceram no Mundial. O evento teve transmissão direta pela “CBS PokerGO.”

As estratégias do brasileiro – Ao ser perguntado do privilégio de estar entre os três melhores jogadores de poker do mundo, Rafael disse o seguinte: “É uma sensação incrível, de dever cumprido! Estou no topo e quero me manter no topo. E representar o Brasil em um campeonato dessa expressão, é indescritível. O povo brasileiro me apoiou muito, recebi milhares de mensagens do Brasil, de brasileiros em várias partes do mundo. Foi uma festa em Las Vegas”, lembra com emoção.

“É glamoroso estar à mesa, na nave mãe, cercado de uma torcida atenta, vibrante. É diferente estar ali, compenetrado, estudando todos os movimentos e expressões do adversário. E ser o terceiro do mundo é gratificante. O ‘World Series of Poker’ é como a Copa do Mundo de Futebol, onde competem os melhores jogadores do mundo. E foi comprovado pela ‘Organização Mundial de Esportes da Mente’ – em 2010 –, que o poker é o esporte da mente”, explica Rafael.

Comemoração em Las Vegas – “Foram seis anos de muito estudo para chegar até aqui. O poker exige um estudo diário; é uma matemática precisa, pois cada jogada é muito metódica. Você calcula cada detalhe do adversário. As possibilidades são inúmeras. Têm softwares que simulam jogadas, ensinam como você escolher a melhor jogada, é você contra a máquina. É uma obrigação de todo jogador de poker estudar, aprimorar conhecimentos. Vai muito além de saber as regras, e contam fatores como a habilidade de calcular probabilidades matemáticas, conhecer seus adversários e muito mais.”

“Um torneio de poker é como você abrir um business, e esperar pelo lucro. No poker é a mesma coisa, primeiro a matemática, quais e quantas são as suas chances”, complementa Rafael.

Equilíbrio da mente

Indagado sobre as vantagens de estar focado, da atenção redobrada no jogo, Rafael foi enfático: “O equilíbrio mental é fundamental. Você precisa estar preparado fisicamente e mentalmente para enfrentar uma competição que pode durar de dez a doze horas. Como cristão, converso com Deus e peço a ele sabedoria em momentos de tensão e determinação. Faço meditação para aumentar o meu foco, e nos dias de competições, procuro estar descansado, não preocupar a mente com outras coisas que levam a distração”, orienta.

“Outro fator preponderante é a alimentação. Você precisa estar bem alimentado para render uma boa performance no jogo. O jogador não pode estar cansado, pois a fadiga reduz a capacidade do cérebro. E para chegar ao todo do ranking a mente precisa do equilíbrio perfeito. Para se chegar ao topo é preciso do equilíbrio entre o físico, a mente e o espírito.”

O poker, segundo Rafael, envolve milhões de dólares, e um campeão pode obter até dez milhões de dólares, valor muito compensável, além de contratos importantes. Ele ganhou o prêmio de US$ 300 mil no “2021 World Series of Poker”, esse tornou o terceiro melhor do mundo. E após esse título, várias empresas se aproximaram do jogador, mas ele assinou com a ‘Poker Fi’, que atua no mercado de cryptocurrencies e plataforma de poker.

História

Natural de Curitiba (PR), Rafael Reis é formando em Direito, e trabalhou no Brasil com jogadores de futebol. E através de um amigo, de Foz do Iguaçu, aprendeu a jogar poker e se interessou pelo esporte. Uma decisão que mais tarde o transformaria no “Top 10 do Brasil”, o número um da modalidade. Em 2014 se mudou para Orlando com a família, aprimorando conhecimentos e agregando informações preciosas sobre o poker. Uma grande jogada que o transformou no terceiro melhor do mundo!

.