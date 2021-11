Técnica revolucionária do “Vida Fit By Juliane Almeida” vem beneficiando adultos e crianças

O “Vida Fit By Juliane Almeida”, comandado pela empresária e ex-dançarina do Grupo “É o Tchan”, Juliane Almeida, atinge resultados positivos, beneficiando adultos e crianças. Atendimento em nutrição e fitness, baseado em genética, que confere, pela segunda vez, indicação ao prêmio do “Mídia América Awards 2021”, na categoria “Fashion e Lifestyle”

Pela segunda vez consecutiva, o “Vida Fit By Juliane Almeida”, comandado pela empresária e ex-dançarina do Grupo “É o Tchan”, Juliane Almeida, concorre ao prêmio do “Mídia América Awards 2021”, na categoria “Fashion e Lifestyle”. Um passo importante no histórico da empresa, com atendimento diferenciado em Nutrição e Fitness, baseado em Genética, através do estudo do gens– que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de DNA.

Resultados precisos favorecem os clientes – “Através de um estudo preciso do DNA, faço um trabalho personalizado na alimentação e exercícios físicos do meu cliente, com resultados muito precisos. São dados concretos, que informam como o corpo absorve as vitaminas e minerais; se ele perde gordura com facilidade; se ele ganha o peso com facilidade, a qualidade de proteína, carboidrato e gordura ideal e muito mais”, comenta Juliane.

“É um trabalho exclusivo da minha empresa, e único em Orlando. Com o estudo de 24 gens, consigo fazer um plano alimentar ou fitness de forma definitiva. Conforme o campo da genética evolui, fica mais óbvio: os genes desempenham um papel mais do que apenas na cor do cabelo e dos olhos. Todo mundo é único por causa da genética. E este tipo de individualidade exige soluções personalizadas quando se trata de recomendações de fitness e nutrição”, orienta.

“Consigo projetar programas tão precisos e previsíveis, que o sucesso do cliente, ao seguir as recomendações, é garantido. Esta é talvez a mudança mais emocionante na minha profissão de saúde e fitness”, complementa.

“Os meus relatórios genéticos fornecem informações sobre áreas como capacidade de perda de peso, respostas ao exercício, utilização de macronutrientes, respostas ao treinamento, recuperação, riscos de lesões, juventude e muito mais. Com este conhecimento, podem ser criados planos fitness e nutricional personalizados e definitivos”

“A capacidade de projetar programas com maior precisão, que não dependem de tentativa e erro com os clientes. É um serviço único que inclui avaliação de um profissional com base fitness, nutrição e genética. E, no caso de crianças e adolescentes, obter com precisão como o corpo vai reagir, se tem habilidade para a força ou a resistência. Fatores extremamente essenciais para os pais os colocarem em um futuro esporte promissor. ”

“Com o estudo do gene, é possível avaliar o nível de glicose e insulina do corpo. Saber o porquê às vezes o corpo não responde bem à cicatrização. Há série de questões que precisam ser avaliadas e é exatamente esse o trabalho da empresa, que visa o cliente em primeiro lugar.”

Importância dos genes

Os genes são encontrados nos cromossomos, que são formados por cadeias de DNA altamente condensadas associadas a proteínas. Em um cromossomo, existem diferentes genes, os quais determinam diferentes características. Na espécie humana, é possível observar 24 pares de cromossomos.

E segundo Juliane Almeida, o seu trabalho está calcado no estudo dos genes, o que lhe permite mensurar o potencial de cada cliente, atingindo efeitos satisfatórios. “Faço o teste e envio para o laboratório, e a partir do resultado início o meu trabalho baseado em dados concretos. O meu trabalho é baseado em genética, algo inédito nos Estados Unidos”

“Nosso objetivo é construir a estratégia de dieta e treino definitiva para ajudá-lo a adquirir saúde, autoestima, e conquistar o corpo dos seus sonhos comendo o que gosta com equilíbrio” ressalta Juliane.

“Nossos exercícios são uma mistura de funcional (Cross training) e HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) projetados para unificar cardio, resistência, agilidade, mobilidade, flexibilidade e diversão, para você ter um melhor desempenho em todos os aspectos da sua vida. Com inovação e motivação diária que você precisa”, complementa a empresária.

E adianta Juliane que crianças, a partir dos quatro anos de idade, já podem fazer o teste genético. No entanto, ter uma alimentação saudável começa aos seis meses de idade. “Todos podem exercitar, melhorar a sua alimentação, e não há idade para isso. Basta começar e a hora é agora. Pessoas se mantém jovens, bem-dispostas com exercícios e nutrientes adequados”, incentiva.

“Estou satisfeita, pois desde que abri o meu estúdio em Orlando que as coisas vêm acontecendo de forma muito positiva, com a satisfação dos meus clientes, que têm obtido excelentes resultados. Tenho o meu Canal no Youtube, ‘Vida de Mulher’ – com mais de 24 milhões de visualizações e cerca de 360 mil inscritos –, que traz ótimos resultados.”

“Fico extremamente gratificada em poder ajudar pessoas, dar a elas autoestima em suas vidas e carreiras. É a resposta do meu trabalho, feito com responsabilidade e dedicação”, comemora.

Carreira de sucesso

Juliane Almeida deixou a sua marca em um dos grupos musicais mais importantes do Brasil – “É o Tchan” –, referência do pagode regional da Bahia, exaltado pelas coreografias das canções. Substituiu Scheila Carvalho e encantou o Brasil durante seis anos. Uma trajetória vitoriosa, após integrar o corpo de bailarinas do “Domingão do Faustão”, na Globo. Atuou em novelas da Globo e da Record –, evidenciando o seu talento e carisma como atriz.

Residindo com a família em Orlando, Juliane Almeida – Mestre em Nutrição e Treinadora de Elite Baseada em Genética nos EUA –, dá um passo importante no mundo Fitness e Nutricional, auxiliando homens e mulheres a ter saúde e longevidade através da sua plataforma e aplicativo Fitness e Nutricional, o “Vida Fit By Juliane Almeida”, que é um sucesso.

