Com o objetivo trazer convidados cristãos de todas as esferas da sociedade para contar seus testemunhos de vida, o “Chosen Cast” segundo Luciana Durço e Leandro Dias, traz entrevistas de superação e motivadoras. O coquetel de lançamento contou com a presença de convidados, imprensa e influenciadores digitais

Com a presença de convidados, influenciadores digitais e imprensa, aconteceu na sexta-feira, 22, o lançamento do “Chosen Cast”, em Orlando, em clima de total descontração. Os anfitriões do podcast, Luciana Durço e Leandro Dias, receberam amigos e parceiros, no Studio do Podcast, quando foi oferecido um coquetel do “Rios Bristô @riosbistro, com sobremesas da @sodie.metrowest.

Descontração dos convidados -Segundo Luciana e Leandro, o podcast gravado em Orlando tem como objetivo trazer convidados cristãos de todas as esferas da sociedade para contar seus testemunhos de vida. Falar sobre o que Deus tem feito, os tem impulsionado a fazer nesse tempo conturbado e de desafios. A importância de prevalecer o amor de Deus nas suas atitudes.

Em uma conversa descontraída, os convidados do “Chosen Cast” contam suas histórias de vida e de transformação, com relatos que possam incentivar pessoas – converter uma geração a ter solidariedade e compaixão com o próximo.

