Alunas e professores do “Tonya Beauty” durante curso de técnicas de estética em Harvard

Um dos cursos mais esperados, ministrado pelo “Tonya Beauty”, de Orlando, aconteceu em Harvard, com apresentação, explanação e exposição de técnicas de harmonização facial das mais atualizadas e tecnológicas do mercado. A CEO Tonya Pereira – fundadora do “Tonya Beauty Group” –, abre oportunidades de especialização aos profissionais do mercado da beleza

Da Redação

“Protocolo Dermofacial & Anatomia Aplicada”, curso preparado pela equipe do “Tonya Beauty Group”, de Orlando, aconteceu com grande destaque em Harvard, de 19 a 21 de outubro, enaltecendo as participações de alunas e profissionais convidados, que compartilharam conhecimentos. Foi um período importante de aprendizado, com a explanação e exposição de diversas técnicas de harmonização facial das mais atualizadas e tecnológicas do mercado da beleza – um aprofundamento da anatomia facial.

A CEO Tonya Pereira (no centro), ministrou aulas – O evento, em parceria com a “American Society of Anatomy – ASA” (Associação Americana de Anatomia), proporcionou treinamentos com técnicas em pele sintética às alunas do “Tonya Beauty”.

A CEO Tonya Pereira – idealizadora do curso e fundadora do “Tonya Beauty Group” –, ministrou aulas, abordando sobre a essencialidade de aprender novas técnicas, com demonstrações práticas, realizadas pelos professores. “Foram dias intensivos, muito enriquecedores, não só para as alunas, mas para mim também. É muito gratificante poder transmitir o conhecimento que venho buscando há anos e ver outras pessoas tendo essa oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional”, enfatizou.

Além da Clínica “Tonya Beauty”, em Orlando, também marcou presença a escola de beleza “Tonya Beauty Academy” – que compõe o Grupo. Entre as convidadas, Dra. Patricia Oyole e Dra. Danielle Furtado e o palestrante Leo Fuchs, agregando ainda mais valor ao curso.

Segundo as organizadoras, a intenção é que este curso aconteça duas vezes ao ano, abrindo oportunidades a outros profissionais da área de alavancar suas respectivas carreiras, com técnica e conhecimento das novidades do mercado da beleza.

Serviço

“Tonya Beauty”

Endereço: 1515 Park Center Dr suite 2-h, Orlando, FL 32835

Fone – 407-308-1935