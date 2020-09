A escritora Maria Delboni lança suas obras em Portugal, após o sucesso em Orlando.

A professora e escritora Maria Delboni, que esteve em Orlando lançando o seu livro "Explorando o Português", abre caminhos para os escritores brasileiros na Europa, demarcado espaço entre os principais autores lusos.

Com três títulos participando da “Feira Literária de Portugal”, no Stand da “Editora Sem Fronteiras”, destacando-se a obra “Explorando o Português” – com 225 páginas –, a professora e escritora Maria Delboni abre caminhos para os escritores brasileiros na Europa, demarcado espaço entre os principais autores lusos. É um passo fundamental na internacionalização de seus conhecimentos literários – síntese de trinta anos de magistério, abrangendo todas as áreas da Língua Portuguesa, incluindo acentuação, análise sintática e Literatura. “Os meus livros são os mais folheados das obras expostas nos stands, e têm despertado interesses dos visitantes da ‘Feira Literária de Portugal’, o que representa imensa satisfação. Fica evidente de que estou no caminho certo na minha maneira de escrever, um estilo que abre portas e faz sucesso. E quando o leitor diz ‘sim’, é o sinal de que a sua abra foi aceita”, comemora a escritora.

“O meu livro, ‘Explorando o Português’, despertou a atenção dos leitores na feira, pois é uma varredura completa da língua portuguesa, abordando a nova ortografia, a versificação, a redação e a literatura. E com o acordo de texto de ortografia unificada de língua portuguesa – aprovado em Lisboa, em 12 de outubro de 1990 –, entre os países que falam o português, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, ficam evidentes as reformas que corrigem essas diferenças ortográficas”, enfatiza a professora.

“Os meus livros, ‘Tempo de Arranjos’ e ‘Tempo de Liberdade’ são livros de contos que focam os juízos de valores da sociedade sobre a figura feminina, através dos tempos. Obras com respostas positivas, que incentivam a pesquisa de diferenças idiomáticas entre Brasil e Portugal. Destaque para a ‘Aldravia’, que são composições poéticas criadas na cidade mineira de Mariana, com poucos versos, mas com uma resposta profunda das palavras. São nossos estilos de época, que acompanham o estilo europeu, como romantismo, voltado para o patriotismo”, ressalta.

Em tempos de pandemia, a professora e escritora Maria Delboni não pôde viajar para Portugal, mas os seus livros que estão na “Feira Literária de Portugal” representam um abre caminhos para os novos talentos brasileiros. “Não pude ir a Portugal, embora já tivesse com a passagem comprada, em razão da pandemia, mas tenho acompanhado o sucesso literário do Brasil no mercado literário de Portugal. Isso é importante porque o português do Brasil é visto com muito interesse lá fora. No Japão, por exemplo, têm duas faculdades que ensinam o português”, complementa Maria Delboni.

“Quando informada do interesse do leitor de Portugal sobre meu livro, ‘Explorando o Português’, fiquei muito gratificada. Um livro que recebeu prêmio e que tem importância vital na língua portuguesa. O livro pode ser encontrado no Face e no Instagram”, lançado o ano passado na ‘Feira do Livro de Genebra’, na Suíça, e no Reino Unido, junto à comunidade brasileira que reside naqueles países. O livro foi vendido também para brasileiros em Boston, no estado de Massachusetts, e vendido em Orlando, na Flórida”, lembra a autora.

Trajetória da escritora

Natural da cidade de Passos (MG), a professora Maria Delboni tem formação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo residido no Espírito Santo(ES), atualmente mora em Belo Horizonte, mãe de quatro filhos, e com quatro netos. Fez graduação em inglês, fala espanhol, alemão, italiano e francês, é doutora em “Ciências da Educação” pela “Universidad Nacional de Rosário” – Santa Fé –, na Argentina.

Ela integra o movimento, “Mulherio das Letras”, que reúne mulheres formadoras de opinião, com o objetivo de resgatar os valores da mulher no contexto social, discutindo assuntos como feminicídio, entre outros temas de relevância, abordando também o preconceito existente contra a mulher. No livro ‘Tempo de Liberdade’, é abordada a questão da mulher, o olhar feminino através dos anos, sem usar palavrão ou linguajar chulo. A trilogia que começa com “Nas Asas do tempo” pode servir para os professores da matéria Moral e Cívica para discutir os valores éticos e morais nos costumes nas diferentes sociedades”.

