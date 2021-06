O ‘Festival do Dr. Phillips Frontyard’ estará em atividades até meados de dezembro

Orange County aprova financiamento de US $ 500 mil para manter o “Festival do Dr. Phillips Frontyard” em andamento. O local ficará aberto até meados de dezembro – inaugurado no ano passado em meio à pandemia, quando os shows e apresentações em todos os lugares foram interrompidos

Da Redação

O “Frontyard Festival”, que começou durante a pandemia, estava programado para terminar este mês, mas continuará até meados de dezembro, depois que o “Conselho de Comissários do Condado de Orange” aprovou o financiamento de US $ 500 mil para manter o evento fora do “Dr. Phillips Center” – ao ar livre.

O local ao ar livre com dois mil lugares, no gramado do “Centro Dr. Phillips de Artes Cênicas”, foi inaugurado no ano passado em meio à pandemia, quando os shows e apresentações em todos os lugares foram interrompidos. A configuração especial iria fechar em meados de junho, mas o “Conselho Municipal de Orlando” aprovou recentemente US $ 500.000 em financiamento para manter o “Festival Frontyard” aberto.

Já na terça-feira, o “Conselho de Comissários do Condado” concordou em apoiar a extensão. A “AdventHealth” também fornece suporte financeiro para o local.

“Durante a pandemia, descobrimos maneiras criativas de estar juntos com segurança e apoiar alguns de nossos grupos comunitários mais impactados, como nossos artistas locais, graças ao Festival Frontyard”, disse o prefeito de Orlando, Buddy Dyer.

“Em nossos momentos mais sombrios, este novo local foi um farol mostrando que nossa comunidade era resiliente diante de desafios sem precedentes e estou feliz em ver sua operação continuar em nosso centro à medida que continuamos a nos recuperar.”

O Festival agora vai se expandir para acomodar 4.500 convidados e permanecerá aberto até meados de dezembro com shows já planejados para o resto do ano. A expansão adiciona uma opção de quinto e sexto assento para cada box individual.

“Fizemos exatamente o que nos propusemos: permanecer relevante, manter a comunidade envolvida nas artes e manter as pessoas empregadas”, disse Kathy Ramsberger, presidente e CEO do “Phillips Center”. “E agora, temos o privilégio de evoluir o festival devido ao seu sucesso precoce e crescente. Estou muito orgulhoso de nossos colegas por fazerem isso acontecer. ”

De acordo com as diretrizes mais recentes do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças”, as máscaras são incentivadas para convidados não vacinados, mas não são mais necessárias no local.

Nos próximos meses, o “Frontyard Festival” também sediará a experiência de artes ao ar livre Immerse, Bach Festival Orchestra e Coro da Flórida Central, FusionFest e o concerto de férias Songs of the Season com Rollins College e Full Sail University.