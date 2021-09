A Exposição virtual ao Machu Picchu do “Boca Raton Museum of Art” terá rotação de 360º

O “Boca Raton Museum of Art”, em Boca Raton, criou a primeira visita virtual do mundo ao “Machu Picchu”, através da “Exposição Machu Picchu e os Impérios Dourados do Peru”, que abre ao público em 16 de outubro. Com capacidade de movimento e rotação 360º, a exposição têm ferramentas de estimulação multissensorial, além de fones ouvidos especiais e artefatos que liberam essências

Da Redação

Às pessoas que não foram a Machu Picchu, no Peru, um dos locais místicos que recebem visitantes de várias partes do mundo, agora vai ficar mais fácil experimentar essa façanha. O “Boca Raton Museum of Art”, em Boca Raton, na Flórida, criou a primeira visita virtual ao “Machu Picchu” do mundo, através da “Exposição Machu Picchu e os Impérios Dourados do Peru”. A proposta da experiência, que abre ao público em 16 de outubro, segundos os idealizadores, é oferecer ao visitante a possibilidade de se incorporar e interagir com a paisagem da cidade perdida dos Incas, em 360º, explorando as ruínas como se estivesse no local.

A notícia da Exposição virtual já deixa pessoas – estudiosos e grupos místicos –, nos EUA atentos, na expectativa de visitar o Museu de arte, que reserva muitas surpresas, com sensações fantásticas – garantem os técnicos e responsáveis pelo “Machu Picchu” virtual.

Com o auxílio de cadeiras simuladoras de realidade virtual com capacidade de movimento e rotação 360º que contam com ferramentas de estimulação multissensorial, além de fones ouvidos especiais e artefatos que liberam essências, a exposição “Machu Picchu e os Impérios Dourados do Peru” pretende detalhar 192 artefatos em ouro de tumbas e outros espaços nobres das ruínas sul-americanas, entre eles, um conjunto de adereços usado por um imperador inca 1.300 anos antes de Cristo.

A ideia é que visitantes possam ver as paisagens, ouvir os sons, sentir as sensações e cheiros únicos que só um turista andino conhece. Segundo a revista “Travel and Leisure”, o guia do passeio virtual é o herói mítico Ai Apaec, que deve ensinar ao público um pouco sobre a cosmologia e história das civilizações pré-colombianas.

Serviço

A exposição “Machu Picchu e os Impérios Dourados do Peru” ficará em cartaz até 6 de março de 2022 – abre ao público, 16 de outubro

Ingressos para visita virtual: US$ 18

Ingressos e agendamento pelo site: https://bocamuseum.org/