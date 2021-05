A cabeça de argila da vice-presidente Kamala Harris levou seis semanas para ficar pronta

As cabeças de argila do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris levaram seis semanas para serem esculpidas e os corpos levarão de quatro a seis meses para ficarem prontos. Kamala se tornará a primeira vice a ser homenageada no famoso “Museu de Cera Madame Tussauds” de Nova York

Da Redação

Kamala Harris será a primeira vice-presidente dos EUA homenageada no “Museu de Cera Madame Tussauds”. As cabeças de argila do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris que serão usadas para fazer suas figuras de cera já foram confeccionadas. Elas ficaram perfeitas, segundo os artistas responsáveis pelas obras.

Figuras de cera de Biden e Kamala vêm sendo preparadas – Kamala se tornará a primeira vice-presidente a ser homenageada no famoso “Museu de Cera Madame Tussauds” de Nova York, que exibirá sua imagem e a do presidente Biden ainda este ano. Tudo vem sendo preparado com extremo cuidado, sendo que as réplicas das roupas serão as mesmas que ambos usaram no dia da posse. As figuras de cera de Biden e Harris serão exibidas no “Salão Oval” do museu.

Uma equipe de artistas de estúdio com sede em Londres examinou centenas de imagens para obter uma imagem exata do presidente e de sua vice. As cabeças de argila levaram seis semanas para serem esculpidas e os corpos levarão de quatro a seis meses para ficarem prontos.