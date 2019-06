Edição de junho/2019 – p. 37

Branco: a cor do verão

Apesar de alguns tons tentarem se destacar, não existe dúvida que o branco é definitivamente a cor do verão. Sua luminosidade atrai toda a atenção e suas possibilidades são quase infinitas. Coco Chanel recomendava se vestir completamente de preto se tivesse alguma dúvida (e com toda razão). E se aplica o mesmo conceito ao branco. O ‘street style’ não pensou duas vezes: nas ruas todo o glamour em essência está nesse tom acromático por excelência. Se utilizado com acessórios metalizados, fica incrível! Fica perfeito também se associado aos tons terrosos (também grandes protagonistas desse verão), mas também os pastéis e a cores mais chamativas, como o ‘Living Coral’, cor escolhida pela Pantone em 2019.

E como aproveitar o máximo possível a cor branca? Em vestidos, tanto midi como maxi, com detalhes brilhantes ou bordados. Mas também em saias, de cetim, com lantejoulas… Em camisas, camisetas… o branco é indispensável em qualquer guarda-roupa. Mas se existe uma maneira melhor de ressuscitá-lo com muito estilo nesse verão é com as calças. O branco em jeans, calças largas ou slim são sempre um acerto. Mas para arrasar mesmo nesse verão, a estrela é a calça branca de linho. Aposte em looks com essa peça e fique incrível nesse verão!