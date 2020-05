Camisa xadrez: looks para triunfar com essa peça atemporal

A camisa xadrez é uma peça imprescindível em qualquer guarda-roupa. Você ficará surpresa o quão versátil seu guarda-roupa pode ser tendo ao menos uma camisa xadrez. É uma peça que combina com tudo, desde calça jeans até calça social.

Veja os looks que selecionamos com camisa xadrez que funcionam em diversas ocasiões, desde as mais informais até sociais.