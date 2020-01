Edição de janeiro/2020 – p. 37

Tendências que estarão em alta na primavera/verão 2020 (Parte 1)

2019 mal terminou e já estamos vendo as tendências para a próxima temporada. A primavera/verão 2020 chega repleta de color, formas provocantes e muitas peças que vamos querer usar antes mesmo de começar a nova temporada. Saiba com antecedência o que vem pela frente e prepare seu guarda-roupa para a nova temporada.

Cor malva

Ao que tudo indica, a cor malva vai ser uma das cores destaque na próxima primavera. Esse tom favorece bastante todos os tons de pele, então para estar na moda nessa primavera/verão 2020 é imprescindível incluir essa cor no seu guarda-roupa.

Trench Coat

Na próxima primavera o trench coat, que são perfeitos para os dias chuvosos e de temperaturas amenas, estarão em evidência mas de forma renovada. Vimos as tendências nas passarelas trazendo o trench coat com novas silhuetas e sempre com um toque romântico, com babados na barra, mangas balão e outros.

Couro colorido

Esqueça o marrom e o preto para peças em couro. As novas versões de 2020 que apareceram nas passarelas chegam cheias de cor. E as cores vão desde os tons pastéis delicados até tons neon… a escolha é sua!

Total jeans

As marcas mais prestigiadas se renderam ao tecido mais democrático que existe, propondo looks tendência e sofisticados. O melhor de tudo é que você vai poder mesclar um jeans mais claro com um jeans mais escuro em um só look.

Micro top

Os tops reduziram ainda mais seu tamanho, chegando a parecer quase um bustier. A chave para usá-lo sem parecer que tenha saído na rua de lingerie é integrá-lo aos looks com uma saia ou calça de cintura alta e uma jaqueta, de preferência oversize, deixando a mostra apenas uma parte do top.