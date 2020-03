Edição de março/2020 – p. 37

Roupas em tons de areia

Os tons de areia nos transportam para desertos e praias, e com a primavera cada vez mais próxima, nossa vontade de usar cores que nos remete a essas paisagens é ainda maior! Se existe uma gama de cores que sempre será sofisticada, seja a temporada que for, será a dos tons de areia. O bege, o marrom, o mel, o camel, o tabaco, o avelã, o creme… São muitas as cores dessa gama que gostamos muito de usar e nos aportam elegância.

As cores neutras costumam ser as protagonistas nos primeiros looks da primavera, pois nos fazem lembrar das paisagens de verão e dos dias mais quentes. Um total look em tons de areia é extremamente sofisticado, se assemelhando a looks de safári, com ar elegante e natural, onde as jaquetas e as calças têm mais destaque.

Como já estamos loucas para usar tons neutros, principalmente os tons de areia, vamos apresentar uma seleção de looks para vocês se inspirarem! Que venha a primavera!