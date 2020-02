Edição de fevereiro/2020 – p. 37

Tendências que estarão em alta na primavera/verão 2020 (Parte 2)

Marinheiro formal

A estampa listrada marinheira foi popularizada por Coco Chanel e desde então se converteu em um básico elegante que podemos recorrer sempre, ainda mais na primavera. De fato, é fácil ver essa tendência nas passarelas e principalmente nas ruas quando começa a melhorar o tempo, porém nessa temporada se usará o estilo marinheiro de maneira formal.

Terno multicolorido

Igualmente o que acontece com as peças de couro que vimos na edição passada, os ternos mais clássicos estarão mais coloridos nessa temporada Primavera/Verão 2020. Os conjuntos de terno se tingirão de tons mais atrevidos, deixando os looks que são muito formais um pouco mais alegres.

Vestidos bucólicos

Florais, leves, compridos e com um toque dramático. Assim serão os vestidos que usaremos na próxima Primavera/Verão 2020. Com toda certeza os vestidos bucólicos não passarão despercebidos e nos darão um ar romântico irresistível.

Tie dye

Essa estampa voltará a brilhar as ruas nessa temporada. Estará presente sobretudo em peças jeans, porém também em várias peças do vestuário, nos recordando muito os anos 90.

Fluorescente

Muitas peças, além do couro que já citamos na edição passada, vão brilhar muito com essa tendência chamativa. Apesar de ser uma tendência extremamente relacionada a moda esportiva, na Primavera/Verão 2020 ela passará muito longe das peças de academia, transformando muito várias peças do dia a dia.