O “Aeroporto Internacional de Miami” disponibilizará dois locais para vacinação

De 10 a 14 de maio, qualquer pessoa que deseja ser vacinada poderá ir ao o “Aeroporto Internacional de Miami” e receber uma das doses da Pfizer. As vacinas também serão administradas de 1 a 4 de junho, e 7 de junho, das 8h às 16h. Acompanhe os procedimentos

Da Redação

Tudo pronto para o “Aeroporto Internacional de Miami” administrar vacinas Pfizer, no local, para funcionários do aeroporto, suas famílias e amigos, também para os viajantes que vivem e trabalham na Flórida. Portanto, de 10 a 14 de maio, qualquer pessoa que deseja ser vacinada pode ir ao aeroporto e receber uma das doses da Pfizer. As vacinas também serão administradas de 1 a 4 de junho, e 7 de junho, das 8h às 16h.

O “Aeroporto de Miami” disponibilizará dois locais de vacinação durante essas datas e horários: “Saguão D”, “Auditório do 4º andar”, no andar de cima da Porta 1; localização do drive-through: 75 Bus Road, Miami, FL 33102 – área excedente de táxis.

Qualquer pessoa com 18 anos ou mais, que viva e trabalhe na Flórida, poderá receber a vacina contra a Covid-19, conforme descrito na Ordem Executiva do governador Ron DeSantis. Para aqueles que desejam ser vacinados com idades entre 16 e 17, podem receber a vacina Pfizer, mas devem estar acompanhados pelos pais ou responsável no local de vacinação.

O condado de Miami-Dade oferece um sistema de pré-registro para agilizar o processo de vacinação para indivíduos elegíveis que completem um registro online único, ou ligue para 305-614-2014. Quem não fizer o pré-registro poderá ter de esperar mais tempo no local da vacinação.

