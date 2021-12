Vai ‘nevar’ na Flórida Central no Natal; locais onde a magia acontece

Em alguns pontos da Flórida Central a “neve” vai cair e estimular as celebrações do Natal

A Flórida Central preparou programação especial e a magia da neve vai acontecer por aqui – será um mês dezembro bem diferente nas festividades de Natal. Os flocos brancos que caem do céu já fazem parte das celebrações. Confira!

Da Redação

Ver a neve não é um privilégio de quem vai a Nova York experimentar essa façanha. A Flórida Central preparou uma programação especial e a magia da neve vai acontecer por aqui – será um mês dezembro bem diferente. Durante as festividades de Natal, o fenômeno vai ocorrer. Os flocos brancos que caem do céu no inverno já fazem parte de celebrações em alguns pontos da Flórida Central, marcados para ocorrer em alto estilo –impressionáveis. E não importa se tratar de efeitos artificiais, pois valem todos os esforços em momentos tão significativos. E acredite, promete ser bem divertido!

Mais conhecido como o “evento de neve original” da Flórida Central, vai durar todo o mês de dezembro. Todas as noites, os visitantes experimentarão uma noite mágica nos seguintes horários: às 18h, 19h, 20h e 21h – vai “nevar” nestes horários. E além da neve, há também uma pista de gelo sintético, shows e apresentações comunitárias.

É importante mencionar que o Papai Noel irá acompanhar a noite onde todos que quiserem podem tirar fotos com ele. Para um passeio mais romântico, haverá carruagens puxadas por cavalos, um trem e muito mais.

Neve no Lago Nona

O “Festival de Natal” do Lago Nona, de 26 de novembro a 2 de janeiro de 2022, nas noites de quinta a domingo, haverá flocos de neve caindo do céu no Lago Nona. Além de esperar para ver a neve cair, os participantes podem andar de skate em uma pista de patinação ao ar livre, assistir a um filme de Natal, visitar o Papai Noel, ouvir canções de Natal e fazer artesanato infantil.

Onde? Lake Nona Town Center 6900 Tavistock Lakes Boulevard, Orlando, FL. Horário: quintas e sextas-feiras das 16h às 22h, sábados das 11h às 22h e domingos das 11h às 21h

As Férias na “Cidade Velha Kissimmee”, em Kissimmee, se transformará em um paraíso de inverno em algumas noites até 31 de dezembro. As ruas da Cidade Velha pavimentadas com tijolos têm decorações festivas e nas noites de sexta, sábado e domingo estarão cobertas de neve branca e fofa.

“Snowcat Ridge Alpine Snow Park”, localizado em Pasco County, na Flórida Central, terá uma colina de tubo de neve de 18 metros de altura e 120 metros de comprimento, uma cúpula de neve para crianças e uma cidade alpina que venderá bebidas, lanches e alimentos, de acordo com seu site oficial.

Como o leitor do Site “Nossa Gente” pode constatar, haverá neve na Central Flórida – mesmo que artificial –, mas que fará toda a diferença, proporcionando instantes de pura magia nas celebrações de fim de ano. Pode tudo na Flórida Central, que recebe turistas de várias partes do mundo, até mesmo fazer nevar. Aproveite!