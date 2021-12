Romã: além das simpatias, a fruta combate o envelhecimento precoce!

Na coluna sobre gastronomia saudável desta semana de réveillon vamos falar da romã, muito tradicional nas festas de final de ano.

Além de ser uma fruta que é associada com sorte, a romã também é uma ótima aliada a sua saúde.

A romã tem propriedades antioxidantes, antivirais e antitumorais. É excelente fonte de vitamina A, C, E e ácido fólico. Esta “super fruta” contém três vezes mais antioxidantes do que o vinho ou o chá verde.

Trouxe 3 dicas para servi-las no réveillon. A primeira é fazer uma calda com as sementes e servir como molho para um salmão assado, fica maravilhoso. A segunda é fazer um chutney com as sementes de romã e manga para colocar em cima de uma peça de queijo brie que acabou de sair do forno. Por último uma salada de grãos com sementes de romã, lentilha, grão de bico, cevadinha e um molho cítrico de limão siciliano. Fica uma delícia.

Para finalizar, não podemos esquecer dos famosos sucos e chás de romã, também são uma maneira gostosa de desfrutar de alguns dos benefícios dessa deliciosa fruta para a saúde.

Um ótimo ano novo a todos e nos vemos em 2022!

Bom apetite com saúde!



Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)