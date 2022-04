Cottage: saudável e dá para fazer na sua casa.

Um queijo saboroso, úmido e ainda por cima saudável??

Ele existe!

O queijo cottage é um queijo de baixa caloria e de sabor suave, sua popularidade cresceu nas últimas décadas por ser frequentemente recomendado como parte de uma dieta saudável.

Ele não é apenas rico em proteínas, mas também em nutrientes essenciais e, por isso, é amplamente utilizado por atletas e em planos de perda de peso.



Você pode comer o queijo cotagge em cima de saladas, em tostadas ou até acompanhando frutas como pêssego, fica incrível.



Melhor ainda é saber que você pode fazer uma versão caseira dele com apenas 2 ingredientes!

É bem fácil, veja com preparar:

– Comece levando 1 litro de leite integral para ferver.

– Assim que ferver, acrescente o suco de um limão e mexa delicadamente até começar a talhar. Caso isso não aconteça, ligue novamente o fogo e espere ferver novamente.

– Com o fogo desligado, deixe o preparo descansar ainda na panela, por cerca de 5 minutos.

– Em seguida coloque uma peneira sobre uma tigela grande e em cima da peneira coloque um pano fino e bem limpo.

– Despeje delicadamente a mistura em cima da peneira forrada com o pano e deixe drenar delicadamente na geladeira por uns 40 minutos.

– Por último recolha o queijo formado em cima da peneira, coloque em um pote de fechamento hermético, tempere com sal, um fio de azeite e, se quiser, uma pimentinha do reino.





Pronto!

Agora é só usar sua criatividade e se deliciar com seu delicado sabor!

Até a próxima!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)