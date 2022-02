Tartar de Salmão: deliciosa fonte de omega 3.

O salmão é um dos peixes preferidos mundo afora pelo seu sabor e pela sua versatilidade. Muitas são suas opções de consumo e preparo nas mais diversas cozinhas!

Como se não bastasse ele funcionar como protetor do coração por sua generosa dose de omega-3, um ácido graxo que evita que as placas de gordura obstruam as artérias, ele é também uma generosa fonte de vitamina D, super importante para a saúde dos ossos! Não tem como melhorar né?

E como escolher essa belezura?

Primeiro observe o local onde ele está. Ele deve estar envolto por gelo e a cerca de 5°C. Se for comprar inteiro, os olhos devem estar brilhantes e as guelras vermelhas. Se for comprar porcionado, a carne deve estar firme e com um leve aroma do mar!

Agora mãos à obra!

Para fazer um tartar de salmão incrível corte o peixe em cubos (cerca de 400g para 2 pessoas) e, na hora de servir, tempere com meia cebola pequena bem picada, azeite, suco de um limão siciliano, raspas de meio limão siciliano, sal e umas gotinhas de molho de pimenta! Se quiser acrescente alcaparras ou picles picados!

Gosto muito de servir com abacate (assim, raspadinho com a colher), folhas frescas e umas tostadas!

Faz e me conta se não é um sucesso!

Bom apetite com saúde!



Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)