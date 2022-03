Biscoito de Amendoim com somente 3 ingredientes. Muito fácil e nutritivo!

Imagina um biscoito delicioso com só 3 ingredientes que você faz em minutos? Agora imagina se ele for super saudável? Pode acreditar, ele existe!

O personagem principal dele é o amendoim, um dos meus ingredientes preferidos, pois vai da entrada até a sobremesa em comidas doces e salgadas e, além de ser super acessível, é delicioso e crocante. Como se não bastasse ele é rico em gorduras boas, como o ômega 3, que ajuda a diminuir a inflamação no corpo e proteger nosso coração.

A receita de hoje leva também aveia, cheia de fibras solúveis e insolúveis que, entre outras maravilhas, formam um gel que “forra” a parede do estômago, prolongando a saciedade, como já disse por aqui.

Para completar, nosso biscoito é adoçado com mel, um dos melhores remédios feitos pela natureza que além de delicioso possui propriedades antimicrobianas, analgésicas e cicatrizantes além de ser rico em antioxidantes que protegem as células do envelhecimento precoce e ajudam a regular os níveis de colesterol. Te convenci? Agora vamos à receita!

Primeiro misture uma xícara de pasta de amendoim com 4 colheres (de sopa) de mel.

Acrescente farinha de aveia aos poucos (cerca de uma xícara) e mexa bem até que você consiga uma textura de moldar os biscoitos com as mãos.

Você pode abrir a massa entre 2 plásticos com um rolo de massas e cortar com cortadores de biscoitos ou fazer pequenas bolas e amassar com um garfo ou as costas de uma colher.

Asse em forno pré aquecido a 180° por cerca de 15 minutos.

Espere esfriar e bom apetite!

Experimente também acrescentar amendoim picado ou cacau em pó na massa! Fica delicioso!

Faz e me conta.

Até a próxima!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)