Edição de junho/2019 – p. 04

Jornada Empreendedora EUA reúne palestrantes renomados

Apontado como o maior evento do setor de empreendedorismo nos EUA o Jornada Empreendedora EUA 2019, que acontecerá de 03 a 05 de julho no Loews Sapphire Falls – Universal Resort, em Orlando, terá a presença de cerca de 20 renomados palestrantes para o público circulante, abordando temas imprescindíveis: novos negócios, técnicas, habilidades e desafios do setor. Segundo os organizadores, a meta é renovar ideias, gerar oportunidades, discutir possibilidades, apresentar novas tendências e ampliar o networking e investimentos americanos e brasileiros.

Alexandre Damiani Conrado Adolpho Fred Alecrim

Em sua segunda edição, Jornada Empreendedora terá como mote ajudar a internacionalizar marcas e empresas que desejam de alguma maneira migrar os negócios para os EUA, gerando negócios locais, explorando oportunidades de consultorias com os mais renomados profissionais do setor e absorvendo amplo conteúdo junto aos considerados mestres do empreendedorismo. Estimando receber cerca de 1200 convidados, o evento promoverá a abertura de novas perspectivas relacionadas a este mercado, permitindo uma verdadeira imersão aos participantes acerca do mundo dos negócios, contendo técnicas e práticas que são sucesso absoluto no país.

Mais de 40 empresas vão expor seus produtos e serviços, durante os três dias de evento, que devem movimentar e gerar excelentes oportunidades de negócios, parcerias e captação de recursos para projetos de expansão americanos. O local contará com experts e consultores variados, voltados para os seguintes segmentos: advogados de imigração, empresas de franquia, contadores, corretores de imóveis, construtoras, seguros internacionais, advogados especializados em assuntos empresariais, empresas de distribuição, importação e exportação. As empresas poderão ser consultadas a qualquer momento do evento, ou seja, das 9am – 7pm.

João Paulo Pacífico Luis Paulo LUPPA Thiago Nigro

Cadastramento Pitch Zone

Os participantes do evento poderão cadastrar sua ideia ou negócio no Pitch Zone do Jornada Empreendedora, através do site https://jornadausa.com/pitchzone. Os projetos serão recebidos e aceitos em formato de “Plano de Negócios” até o dia 20 de junho, às 23:59 horas, através das inscrições pelo site, e avaliados por uma banca especializada de especialistas em planejamento e startups. Os projetos mais promissores serão escolhidos e apresentarão pessoalmente suas propostas para Kevin Harrington e Camila Farani, os tubarões da série “Shark Tank” americana e brasileira. Somente um deles será o escolhido para receber a consultoria dos experts e os devidos aportes de investimento.

Palestrantes confirmados

Entre os palestrantes confirmados estão: Kevin Harrington – “Gestão, liderança e marketing digital”; Camila Farani – “Como me tornei Tubarão”; João Pacifico – “Felicidade iLtda – Valores para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho”; Frank Belzer – “Transformação em Vendas: como a tecnologia impacta seu processo de Vendas”; Alexandre Damiani – “Os segredos da produtividade: mais negócios, mais energia, mais resultados”; Manoel Suhet – “Empreender como executivo, executar como empreendedor”; Paola Tucunduva – “Como empreender com propósito e plenitude”; Fred Alecrim – “Pegada pro futuro”; Vinícius Bicalho – “Imigração e planejamento pré-imigratório para brasileiros nos EUA”; Luis Paulo Luppa – “O vendedor Pit Bull” e Conrado Adolpho – “O mindset e as estratégias mentais dos empresários de sucesso”.