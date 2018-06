Edição de junho/2018 – p. 34

Região de Naples reconhecida mais saudável e feliz dos EUA

Pelo terceiro ano consecutivo, as regiões de Naples, Marco Island e Immokalee – “Paradise Coast”, no sudoeste da Flórida –, conquistam primeiro lugar no ranking do “Índice de Bem-Estar Gallup-Healthways das Comunidades Americanas de 2017”, maior conjunto de dados do mundo sobre bem-estar.

Para se chegar a esse consenso foram feitas cerca de 2,5 milhões de pesquisas, sendo que o relatório apura como os residentes de 186 cidades dos EUA se sentem em relação à sua saúde física, vínculos sociais, segurança financeira, vida em comunidade e senso de propósito. Considerando-se que as comunidades promovem a melhoria do bem-estar geral, transformando as políticas e o meio ambiente para que as pessoas comecem a adquirir cada vez mais hábitos saudáveis.

Além de ocupar a primeira posição no ranking, Naples, Marco Island e Immokalee, alcançaram o primeiro e segundo lugar na classificação dos cinco elementos de bem-estar necessários para a pesquisa: propósito, social, financeiro, comunitário e físico.

É importante ressaltar que a cidade de Naples também faz parte de um projeto do bem-estar – “Blue Zones Project” –, programa de melhoria de bem-estar nas comunidades do sudoeste da Flórida para encorajar escolhas saudáveis. Além da própria cidade, empresas, restaurantes e escolas da área estão ajudando o “Blue Zones Project” para manter iniciativas saudáveis no local de trabalho, menus de restaurantes e entre outras questões.

Veja os quesitos de premiações

O prêmio conquistado pelas regiões de Naples, Marco Island e Immokalee, agrega mais um tópico a uma lista de reconhecimentos recentes que Naples e Marco Island conquistaram em 2016 e 2017, como: 11º lugar como “região mais feliz nos EUA”, de acordo com a National Geographic; “Melhor região de praia para viver”, por WalletHub; Classificação entre os 10 melhores na categoria “Melhor destino de viagem de aventura nos Estados Unidos”, de acordo com o índice de qualidade de turismo dos EUA; 3º lugar em “cidades favoritas de praia da América”, por Travel + Leisure e Naples como 8ª “melhor cidade grande” dos Estados Unidos, por Condé Nast Traveler. Prêmio 2017 “Reader’s Choice”, pela ‘ConventionSouth”.

Paradise Coast, formada ao todo por cinco cidades (Naples, Marco Island, Everglades City, Immokalee e Ave Maria), tem uma série de opções de férias durante todo o ano. Com mais de 48 km de praias de areia branca e macia, uma forte cena artística e cultural, gastronomia e atrações ideais para famílias, além das melhores opções ao ar livre.