SeaWorld anuncia nova montanha-russa para 2023

O parque temático SeaWorld de Orlando anunciou que uma nova montanha-russa irá estrear para o público no ano que vem. Essa será a sétima montanha-russa do parque, que já conta com algumas das atrações mais procuradas do segmento, como a nova recém-inaugurada Icebreaker (eleita como Nova Melhor Atração da América do Norte), a Mako, a Kraken e a Manta.

Segundo o SeaWorld Orlando, a nova atração conta com a temática do surf, convidando os visitantes do parque para sentir a força e energia do Oceano Pacífico, enquanto vivem uma aventura entre ondas radicais.

No instagram, a empresa mostrou em primeira mão algumas novidades, como a cor azul e curvas fechadas em alta velocidade. Por enquanto não foram anunciados maiores detalhes sobre a nova montanha-russa e seu nome continua sendo um mistério.

Vale lembrar que, com a nova adição, o parque se torna o recordista de montanhas-russas aqui em Orlando. A empresa SeaWorld Parks & Entertainment opera 12 parques temáticos com atrações e espetáculos com apelo ambiental nos Estados Unidos, com as marcas SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica, Sesame Place e Sea Rescue.