Edição de julho/2019 – p. 28

Aproveite o verão no Parque Aquático Island H2O Live

Inaugurado em Citrus Ridge, na área central de Kissimmee, o Parque Aquático Island H2O Live vem atraindo crianças, jovens e adultos com uma série de atrações imperdíveis, proporcionando aos visitantes momentos de lazer e adrenalina. Entre os brinquedos, destaque ao “Drop Down”, um looping gigantesco com uma queda vertical de tirar o fôlego – vale a pena experimentar uma das mais fascinantes aventuras aquáticas. Wellington Barreira, coordenador de Vendas, convida às pessoas na Flórida para que aproveitem o verão para desfrutar dos brinquedos e das áreas de recreação do parque, junto de amigos e de familiares. “Estamos abertos à visitação de grupos de estudantes, de turistas e de famílias de residentes na Flórida. O Island H2O Live é a mais nova atração de Kissimmee que vale muito a pena conhecer”, comemora.

Segundo Barreira, quando na entrada do Island H2O Live, o visitante, recebe um código de barra para se locomover nas áreas do parque, com conexão direta com brinquedos. “É importante lembrar que fazemos festas no parque, temos convidados surpresa, além de comemoração de aniversário e outras celebrações. Temos áreas reservadas para atender ao pedido dos visitantes, em caso de eventos privados. Inclusive, realizamos esses eventos após o fechamento do parque, e disponibilizamos DJs, luzes e toda ornamentação necessária. A nossa equipe está apta para dar o suporte. Temos áreas de alimentação, com lanches e pizzas, refrigerantes e sucos”, ressalta. “Gostaria de comunicar aos visitantes de que é proibido levar comida no parque”.

Atrações do Island H2O Live

Dentre as atrações do parque tem o “Live Streaming”, com transmissão ao vivo, com o único tobogã incorporado de vídeo em looping do mundo. O loop de 360 ​​graus do slide fornece um impacto visual que certamente irá inspirar e entreter seus seguidores. No “Level Up”, os jogadores – que adoram práticas esportivas –, competem em área especial, de forma divertida, tentando através de o arremesso converter a cesta, sendo que os uniformes podem se molhar.

“Pelican’s Paradise” é o nome do jogo com uma série de aventuras que vão manter os pequenos sempre na ativa. Já o “The Downloader” é um brinquedo disputadíssimo, que tem a preferência de jovens e crianças – uma esfera de diversão centrífuga que fará você girar de forma muito divertida.

Para os jovens, adultos e os demais visitantes que desejam ficar mais à vontade, existem Cabanas no parque que oferecem conforto e privacidade em alto estilo. “Desfrute de um dia relaxante descansando na sombra de uma das nossas confortáveis ​​cabanas. O visitante poderá escolher entre três de nossas opções de cabana de luxo: Standard, Cabana Suite e Adulto. São locais agradáveis, muito procurados pelos que pretendem descansar, recuperar as energias, para então desfrutar de nossas atrações”, sugere Wellington Barreira.

Ingressos online

Compre seus ingressos on-line, sugere Barreira, antes de chegar ao parque para que você possa acelerar a entrada e se tornar VIP no “H2O Live”. “É totalmente interativo com jogos e experiências que permitem ganhar pontos para descontos em alimentos e mercadorias, e a capacidade de controlar a lista de reprodução em streaming. Você pode até participar do nosso Live! feeds que mostram a todos o dia ótimo”.

“Estamos contatando as agências de turismo para viabilizar a vinda de grupos do Brasil para curtir férias em nosso parque. Estamos de braços abertos para receber as caravanas e oferecer aos visitantes diversão, segurança e comodidade. Todos são bem-vindos!”, convida Wellignton.