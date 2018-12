Editorial: a força positiva do pensamento pode traçar novas diretrizes em 2019

Orlando, FL – Editorial edição dezembro 2018

O ano de 2018 está na reta final e é sempre um bom momento para avaliar os grandes feitos, no exercício da comunicação, relatando os fatos com veracidade, evidenciando conquistas, projetos e empreendimentos consolidados pela Comunidade Brasileira na Flórida. Apontar os acontecimentos com lisura tem sido a nossa meta de trabalho ao longo dos anos, deixando às futuras gerações o legado de importâncias de nossos compatriotas nos EUA. E celebrar a chegada de 2019 é, acima de tudo, mais um passo acertado, tendo como aliados, renomadas empresas e empresários, pessoas que contribuíram e que contribuem para que pudéssemos chegar até aqui. A força e magnitude de uma proposta é a junção de todos!

O Nossa Gente, em nome da sua diretoria, externa agradecimentos aos colunistas, colaboradores e empresários que apostam no jornal, e que estiveram conosco durante esse ano, fortalecendo o elo com os nossos leitores. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível, essa a missão, esse o compromisso de cada edição. A todos, o nosso muito obrigado!

Que o ano vindouro seja um ano pontuado de realizações, e estaremos lá, cobrindo os fatos. A notícia tornou-se uma necessidade crescente para qualquer setor da atividade humana, portanto, cabe a nós, jornalistas, estarmos à frente, atentos. A informação é a força motora do desenvolvimento político, econômico, social, cultural e tecnológico. Papel fundamental junto de nossa comunidade.

Desejamos aos nossos leitores boas festas e ótimas realizações ao lado de respectivos familiares. E que 2019 seja repleto de concretizações na vida pessoal e profissional, proporcionando a todos paz e prosperidade nas escolhas. Que o bom Deus ilumine os brasileiros nessa jornada que se aproxima. Um novo amanhã e livre arbítrio foi o maior presente que Deus nos deu. A chance de recomeçar e se reinventar a cada novo minuto de nossas vidas. É o sol que desponta no horizonte.

Esperamos contar com você nas próximas etapas – no ano que chega –, com isso, juntos, vamos traçar diretrizes que fortalecerão com êxito os caminhos que renascem, a esperança que reacende em nossos corações, deixando evidente que é hora de buscar oportunidades, e crer que tudo depende da força do pensamento positivo, aliada ao empenho incessante de cada um de nós.

Comemore. Em 2019 vamos estar com você, side by side!

Paulo de Souza

Diretor Executirvo

Jornal Nossa Gente & Guia de Orlando