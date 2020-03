Edição de março/2020 – p. 03

O mundo dá um restart. Em poucos dias mudou a situação do planeta!

A propagação do Covid-19 pelo mundo – chegando aos EUA – modificou tudo. É o reinício de uma nova fase na história da humanidade, e a distância entre nações e objetivos se encurtaram – estamos todos no mesmo patamar de risco, vislumbrando passar por esse período sombrio, ilesos. É a torcida mundial para que as coisas voltem aos seus devidos lugares, entretanto, os fatos são iminentes e não há projeto de fuga momentaneamente, como acontece nas aventuras de ficção científica. Uns contando com os outros, ou seja, que cada qual faça a sua parte – utilizando-se dos mecanismos de prevenção como lavar as mãos, evitar lugares fechados, aglomerações, e assim vai.

O mundo dá um restart, e isso nos coloca mediante ao que se denomina, reavaliação de conduta. Tem de se pensar antes de sair às ruas – o que anteriormente se inseria na nossa rotina –, pois temos consciência de que pode nos comprometer ou comprometer o próximo. O coronavírus criou um distanciamento social entre todo mundo porque você não sabe quem está contaminado.

Tudo é questão de aceitabilidade, respeitar o lockdown imposto pelas autoridades da Saúde, para achatar a evolução das curvas epidêmicas no gráfico do mundo, especificamente nos EUA. Os dados são alarmantes com o índice acelerado da propagação do vírus, portanto, a conscientização da gravidade instalada no planeta é fundamental a todos. Devemos acatar as medidas restritivas antes que o problema se evolua para o caos generalizado.

Hoje vivemos em outro mundo, e não há cotas de privilégios entre nós, humanos, porque somos o alvo, independentemente de raça, religião, status financeiro, enfim. As modificações, no entanto, atentam para a valorização da vida, do existir, e é disso que tratamos todos os dias, desde que o solo do planeta Terra foi contaminado pelo vírus mortal. Precisamos sobreviver a tudo isso!

Importante lembrar que o surto do novo coronavírus foi classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março, afetando a Economia, criando atalhos para desviar-se do caminho instável.

Mas, toda essa parafernália movida pela intranquilidade há de passar, evidente! Estejamos confiantes, prontos para transpor as barreiras, desafios, e mantermos a esperança de dias melhores! Que Deus olhe por nós!!!