Edição de abril/2018 – pág. 36

Bebendo e aprendendo

É inegável que Orlando está vivendo um período áureo, especialmente no que diz respeito à gastronomia: os novos bares e restaurantes estão invadido, não somente a cidade, mas toda Flórida Central, brindando residentes e visitantes com variedade e qualidade. Locais especializados em vinho estão por toda parte e, muitos deles, além darem a oportunidade de experimentar vinhos de todos os cantos do mundo, oferecem também cursos, degustações e entretenimento pensado especialmente para os amantes da bebida. Separamos detalhes de alguns dos nossos lugares favoritos. Cheers!

Digress Wine

1215 Edgewater Dr., Orlando, FL 32804

A antiga loja Cavanaugh’s Fine Wines acabou de passar por um rebranding e seus novos donos estão compromissados em trazer experiências educacionais únicas para a linda área de College Park, onde estão localizados. Com ambientes casuais indoor e outdoor, uma parada por lá é sinônimo de descoberta: além de rótulos de vinícolas boutique, a loja-bar promove recorrentes degustações com viticultores, jantares pop-up harmonizados, encontros, dentre outros eventos especializados.

The Wine Room

270 S Park Ave, Winter Park, FL 32789

Apesar de não ser novo, o Wine Room é um dos melhores wine bars para quem está buscando versatilidade e praticidade. A loja-bar oferece uma enorme variedade de vinhos para degustação a partir das máquinas dispensadoras, em três tamanhos de doses. Além disso, a seleção de charcuterie e tapas oferecidos faz do local a opção perfeita para qualquer hora do dia. O charmosíssimo cofre no subsolo serve de pano de fundo para eventos especiais, muitos deles abertos ao público como degustações e cursos. Para quem está buscando um local para armazenar rótulos especiais, o Wine Room também oferece soluções personalizadas – um must para quem visita Winter Park.

The Imperial at Washburn Imports

1800 N. Orange Ave, Orlando, FL 32801/116 E 1st St, Sanford, FL 32771

No Imperial, além da oportunidade de experimentar deliciosos vinhos, cervejas e drinks, você também estará num ambiente único, cercado de móveis e peças de decoração exclusivas da Washburn Imports. A atmosfera casual, sem garçons, promove um clima interativo e dinâmico. A seleção de vinhos reflete o espírito peculiar do local, com opções que vão dos renomados produtores de Napa a pequenos rótulos europeus e sul-americanos. Tudo isso normalmente regado à música ao vivo dos mais variados estilos e aperitivos cheios de personalidade.

Swirley Wine Shop and Tasting Room

1508 E Michigan St, Orlando, FL 32806

Localizada na área de SoDo, essa loja-bar transborda o espírito que lidera a revolução gastronômica de Orlando: todas as terças eles oferecem degustações às cegas, todas as quintas degustações mais especializadas, ambas fartas e extremamente educacionais, por apenas $20 por pessoa. Às sextas e sábados, o entretenimento fica por conta de filmes e DJs que animam o ambiente sem tirar o foco enológico do local. Para um bate-papo mais personalizado, recomendamos uma paradinha nas tardes de sábado, quando é possível conhecer mais sobre os vinhos oferecidos, a instalação de arte do bar e sobre seus idealizadores.

Imperium Food & Wine

606 Market St #140, Celebration, FL 34747

Celebration é uma área inegavelmente charmosa e a preferida dos brasileiros, e é por lá que fica a Imperium Food & Wine. Com uma carta de vinhos direta e um menu pontual, o Imperium é uma parada certa para quem busca uma experiência enológica descomplicada. No bar são oferecidas degustações sazonais, normalmente harmonizando queijos e vinhos. Aos domingos, o brunch é uma excelente opção para apreciadores de vinhos que aproveitam para curtir um tempo com suas crianças – o menu infantil é delioso e a área convidativa com constantes atrações para os pequeninos.