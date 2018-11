Edição de novembro/2018 – p. 37

A peça da temporada: o casaco camelo

Chega o outono/inverno, e suas cores alaranjadas. É só começar o friozinho que já queremos estrear casacos novos ou revirar o armário em busca daquele casaco lindo que estávamos loucas para usar.

As cores do outono/inverno sempre nos passam aconchego, e é daí que surge nossa peça-chave da temporada: o casaco na cor camelo.

É uma das peças que jamais saem de moda e que vamos ter em vários estilos ao longo da vida. Uma peça eterna que vemos sendo usada por celebridades e influencers, e que não deve faltar nunca em seu armário.

A invasão do casaco camelo é real e a cada temporada é um fenômeno no mundo na moda. É moderno, elegante, uma peça muito versátil. O casaco camelo dá um toque final ao seu look, não importando se é um look formal ou informal, ele se adapta a qualquer situação.

Qual é a origem do casaco camelo?

Com certeza você sempre pensou que o casaco camelo se chama assim pela cor, mas não é bem assim. Se chama assim pois o pelo que lhe dá essa tonalidade vem do camelo. O pelo natural do camelo era o material ideal para suportar o frio dos dias de outono/inverno.

O clássico casaco camelo que conhecemos, é associado a marca Max Mara. O casaco cruzado de cashmere e lã, com um cinto, foi desenhado em 1981, e hoje em dia segue sendo uma das peças mais vendidas da marca.

O casaco camelo é sinônimo de elegância e sofisticação, e desde o final dos anos 70 tem sido a peça escolhida e aclamada por muitas gerações. Porém, toda joia necessita seus cuidados para durar por mais tempo. Sua firmeza, lã respirável e resistência as manchas faz que além de ser uma peça atemporal, se converta em uma escolha certa sempre.