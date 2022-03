Invasão irregular de imigrantes na fronteira dos EUA mobiliza Segurança Interna para conter o avanço

Alejandro Mayorkas se reunirá no México com funcionários do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir métodos para deter a imigração ilegal. Também visitará a Costa Rica, onde se reunirá com funcionários do governo de Carlos Alvarado Quesada

Da Redação

Segundo o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, ele viajará ao México na segunda-feira, 14, para discutir com autoridades do país latino-americano “uma abordagem regional para deter a imigração irregular e criar canais legais viáveis”.

Em comunicado, o “Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS)” oficializou nesta sexta-feira a viagem de Mayorkas ao México, onde se reunirá com funcionários do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Mayorkas tem missão especial no México visando proteger a fronteira

O presidente mexicano disse que visitará El Salvador, Honduras, Guatemala, Belize e Cuba em maio para abordar a onda migratória que a região enfrenta e suas propostas para “atender às causas”.

Andrés Manuel López Obrador explicou que vai propor fortalecer seus programas sociais para agricultores, e “Juventude Construindo o Futuro”, para aprendizes, como soluções para o êxodo.

“Estamos financiando esses programas em El Salvador, em Honduras, em Belize. Estamos prestes a chegar a um acordo com o governo da Guatemala, mas é um financiamento de um México solidário e fraterno”, disse.

A região vive um fluxo migratório recorde para os EUA, cujo escritório de “Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP)” detectou mais de 1,7 milhão de imigrantes indocumentados na fronteira com o México no ano fiscal de 2021, encerrado em setembro passado.

O México deportou mais de 114.000 estrangeiros em 2021, um número não visto em 15 anos, segundo dados da Unidade de Política de Migração do Ministério do Interior do país.

Costa Rica

Mayorkas também visitará a Costa Rica em 15 de março, onde se reunirá com funcionários do governo de Carlos Alvarado Quesada.

A visita ao país centro-americano também visa abordar os esforços conjuntos para abordar as “causas profundas” da migração irregular e os esforços regionais relacionados à gestão da migração, detalhou o comunicado.

A viagem de Mayorkas acontecerá em meio a uma série de pedidos de organizações democratas e legisladores para que o governo do presidente dos EUA Joe Biden ponha fim à expulsão por motivos de saúde de imigrantes indocumentados que chegam à fronteira.