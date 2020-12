Sílvia Silva é médica no Brasil, mas atua no mercado imobiliário em Orlando, na “MS Realty”.

Ela deixou o estetoscópio para ser corretora de imóveis. A corretora licenciada de Imóveis, Sílvia Beatriz Ambrozio Silva, ou simplesmente Sílvia Silva, como é conhecida em Orlando, da “MS Realty” – imobiliária especializada em compra e vendas de imóveis comerciais e residenciais –, é médica no Brasil. Sílvia foi enfática, deixando evidente que abraçou de vez a nova profissão, sem restrições. “Gosto de desafios, e essa área é muito interessante porque favorece o cliente. São posições confortáveis, entre o comprador e quem realiza a venda. O comprador tem muita segurança, o cliente é protegido, e isso é essencial para o fechamento de um bom negócio. É um mercado diferente do Brasil”, explica.

“O real estate é mais dinâmico, e também uma forma de ajudar o outro a adquirir o imóvel do seu sonho. É uma dinâmica familiar, que busca o melhor para o cliente. Temos responsabilidade com o nosso cliente, e a nossa função é entender o cliente, saber exatamente do que ele precisa e faze-lo feliz. Isso é muito bom porque a grande satisfação é falar com o cliente depois da negociação, saber que ele ficou contente, no final, sempre ficamos amigos, mostramos a ele a melhor opção no momento da compra”, complementa Sílvia.

Juros baixos aquecem a compra da casa dos sonhos – “Sou médica, mas posso dizer que o real state é um setor prodigioso, e quando estou com o cliente é algo que me realiza porque sei que posso ajuda-lo. O meu trabalho na ‘MS Realty’ como corretora de imóveis tem resultado em ótimos negócios na compra e venda com o momento aquecido do mercado, com os juros baixos”, relata.

Indagada sobre a pandemia, e como o mercado tem reagido, Sílvia Silva disse que o mercado interno está aquecido, com boa resposta por parte do cliente em busca da casa própria. Entretanto, no setor externo, com o fechamento do aeroporto para turistas, incluindo o Brasil, prejudicou um pouco essa área especifica. “Hoje, por causa da pandemia, está complicado para o setor externo porque as pessoas não podem vir a Orlando, não podem viajar. Desse ponto de vista, o mercado externo ficou um pouco prejudicado. Orlando é uma cidade que recebe milhões de visitantes de vários países anualmente, e o mercado de vacation homes foi o mais atingido, por isso tivemos que ser criativos com a baixa de alugueis de curta temporada, oferecendo imóveis que tinham inicialmente essa finalidade, para alugueis de longa temporada”, alerta a corretora.

“Com o fechamento do aeroporto e veto à entrada de turistas, o mercado de vacation homes sofreu um pouco, e os investidores enfrentaram algumas dificuldades. Alguns proprietários colocaram suas casas à venda, alguns oferecendo bons descontos compensados pelo câmbio alto”, diz.

Perguntada sobre os caminhos que a levaram a deixar o estetoscópio para ingressar no Mercado Imobiliário de Orlando, Sílvia lembra que ao chegar a Orlando para residir, optou por não tirar licença médica para clinicar nos EUA, evitando o trâmite burocrático. “Eu teria que fazer uma série de provas, e fazer residência nos Estados Unidos, um procedimento bem complicado, então optei por adiar o processo. Mas trabalhava com material médico, buscava equipamentos médicos quando médicos e enfermeiros me pediam. Tinha um contato direto com o pessoal da área da saúde. E esse pessoal da área médica sempre me perguntava sobre casas para comprar em Orlando. Queria informações do setor imobiliário, como funcionava, e eu encaminhava essas pessoas para os corretores aqui de Orlando”, conta.

“Foi quando o pessoal da ‘MS Realty’ me incentivou a tirar minha própria licença de corretora de imóveis e eu mesma fazer o trâmite de compra e venda com os médicos e enfermeiros. E deu certo (comemora). Hoje tenho clientes brasileiros residentes e americanos. Adoro o que eu faço porque também ajudo pessoas, como no consultório, realizo a anamnese, procuro entender do que realmente precisam, proporciono a elas a felicidade de comprar a casa em Orlando. Acho que sempre fui corretora também. Estou muito feliz (sorri)”.

Avaliação médica sobre a pandemia

Na opinião médica, quando consultada sobre a Covid-19, disse Sílvia Silva que a doença é nova e que erros foram cometidos, mas que os médicos trabalham incessantemente para entender o coronavírus. “As vacinas estão chegando e isso é um alento para a população do mundo. É uma situação nova para o mundo, a pandemia mudou tudo. Um momento de muita expectativa com a vacina, mas acredito que tudo isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal. Estou confiante”, fala com otimismo.

Serviço

MS Realty

7031Grand National Dr Suíte 101- Orlando fl 32819

Fone – 407-437-5656 – Falar Sílvia Silva