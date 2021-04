Mercado de business: brasileiras empreendedoras se destacam em Orlando

Associação de Mulheres Empreendedoras incentiva brasileiras a ter protagonismo em business

Comandado pela Pastora Renata Loyola, a “Associação de Mulheres Empreendedoras” (AME), região de Orlando – Central Flórida –, realiza a “Rodada de Negócios”, incentivando brasileiras a empreenderem nos EUA. A cada ano, elas conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação

Da Redação

Diretora da “Associação de Mulheres Empreendedoras” (AME), região de Orlando – Central Flórida –, a Pastora Renata Loyola tem uma missão extremamente importante, cujo objetivo é incentivar mulheres que querem empreender, e viabilizar parcerias entre as empreendedoras, buscando alternativas seguras no mercado de trabalho. E, mensalmente acontece a “Rodada de Negócios”, com informações e estratégias que orientam as futuras empresárias, destacando-se a presença de convidados especiais – gente de negócios –, explanando experiências em sua área de atuação. “São reuniões elucidativas, mostrando pontos importantes do mercado de trabalho, de como empreender, contando com a participação de empresárias de sucesso, que dão dicas imprescindíveis, abrindo novos caminhos e oportunidades, no âmbito do empreendedorismo. A nossa próxima reunião acontecerá no dia 29 de abril”, relata Renata.

Diretora da AME, Renata Loyola – Segundo a diretora, que terminou de escrever o livro, “A Arte de Imigrar”, são 600 mulheres que integram a AME, em nove estados dos EUA – incluindo o Brasil –, consolidando a meta de empoderamento de brasileiras que fazem a diferença no país. A cada ano, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação. E no empreendedorismo não é diferente: elas arregaçam as mangas e seguem à luta, desenvolvendo ideias e as colocando em prática.

“É uma desafiadora responsabilidade comandar mulheres destemidas, que querem empreender, e que fazem valer os seus esforços para se destacarem em um mercado competitivo. As nossas reuniões – online e presenciais –, têm sido proveitosas, evidenciando o empenho dessas brasileiras criativas, que buscam conhecimentos, dividindo experiências e viabilizando parcerias. Hoje temos uma conexão maior, inclusive, com mulheres do Brasil participando de nossos encontros online”, ressalta.

“Como diretora, a minha função é manter essas mulheres conectadas, abrindo parcerias no mundo dos negócios, nos Estados Unidos, ampliando a nossa frente de atuação através de business organizados. Em Orlando, as temáticas trazem profissionais atuantes no mercado do trabalho, com informações preciosas, norteando sobre business, tudo o que é preciso saber sobre inteligência de negócios. E inteligência de negócios refere-se ao processo de organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios”, complementa Renata.

Reunião acontecerá dia 29 de abril – “Temos em nosso grupo vários segmentos de negócios, mulheres que comandam empresas de faxina, pessoas que têm um capital menor de investimento, mas que pretendem entrar no mercado de business. Em Orlando, temos uma brasileira que comanda uma empresa de faxina em Boston, com 250 funcionários. Todas as propostas são bem-vindas, e não importa o nível social. Inclusive, de mulheres que residem no Brasil e quer investir nos Estados Unidos. É uma rodada de interesses, e a meta é que todas empreendam, que busquem a sua oportunidade de negócios”, conta.

A “Associção de Mulheres Empreendedoras” (AME), explica Renata Loyola, foi fundada em Massachusetts, há seis anos, por Lilian Mageski, com intuito de incentivar mulheres brasileiras a criar os seus próprios business. E mesmo em tempos de pandemia, de lockdown, os encontros acontecem mensalmente, mantendo o vigor e a esperança de mulheres que decidiram não parar, de descobrir frentes de trabalho no empreendedorismo. “A minha função é ajuda-las a chegar lá, e não meço esforços para que isso aconteça”, finaliza.

História

Renata, esposo e filhos – Vivendo nos EUA há 24 anos, Renata Loyola é casada com André Loyola , mãe de três filhos – Mellody Loyola, David Loyola e Phillip Loyola. É também administradora de diversos grupos no WhatsApp e Facebook, incluindo o “Grupo Brasileiros em Orlando” – pioneiro em orientação e assistência ao imigrante brasileiro.

Cuida também do “Brasileiros em Orlando – Classificados”, que gera diversos negócios entre a comunidade. É apresentadora do Canal “Brasileiras em Orlando”, que foca o público feminino, valorizando a mulher brasileira imigrante.

Bacharel em Pedagogia, Psicóloga de aconselhamento e Teologia, também é co-fundadora da “Igreja Graca Fellowship Church” – igreja não denominational, em Orlando. Integra a diretoria da “Associação de Pastores” da Região de Orlando, visando sempre a unidade da comunidade brasileira.

Serviço

“Associação de Mulheres Empreendedoras” (AME)

E-mail- brasileirasemorlando@gmail.com