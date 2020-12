O Projeto de construção de “Parque Urbano” em Orlando será um marco para cidade

O “Projeto Parque Urbano Under-I”, informam autoridades de Orlando, visa à construção de “Parque Urbano” em Downtown, com trilhas para caminhada, quadras de basquete, campo de futebol, playground, espaço de arte. Dados oficiais apontam que o valor estimado do Projeto será entre $15 a $20 milhões

Da Redação

A cidade de Orlando está avançando nas etapas para criar um novo Parque Urbano. É o chamado “Projeto Parque Urbano Under-I”, que ficará sob a Ponte I-4, no centro da cidade. E para dar andamento ao novo empreendimento, as autoridades municipais anunciaram que estão em contato com equipe de consultores para ajudar a finalizar os planos do Projeto e Construção. O parque ficará próximo à “Amway” e incluirá trilhas para caminhada, quadras de basquete, campo de futebol, playground, espaço de arte, com cerca de 10 acres de tamanho.

Dados oficiais apontam que o valor estimado do Projeto será entre $15 a $20 milhões e receberá $4.5 milhões de contribuição do “Departamento de Transporte da Flórida”, e $3.5 milhões de contribuição da cidade.

O “Under I” prevê uma área de 9.75 acres de um parque comunitário urbano, embaixo da Ponte da I-4, área vinculada ao Norte pela West Washington Street, West Church Street ao Sul, Hughey Av no Oeste, e Garland Avenue ao Leste. Este espaço é conhecido por “The Bridge District” – Distrito da Ponte. O “Projeto Under I” será um marco vibrante para Orlando, que une a comunidade, provendo instalações criativas e envolventes que promovem saúde, educação, arte, brincadeiras e comunhão.

O “Parque Comunitário” será desenvolvido em cinco blocos conceitualmente programados. Uma prévia mostra uma área aquática, quadras de basquete e futebol, praça de alimentação, playground e uma área recreativa de jogos e esportes.

Atualmente, o espaço de antigos estacionamentos sob a ponte, está sendo utilizado para abrigar material de construção e equipamentos. O “Parque Urbano” não será construído até que o “I-4 Ultimate” seja concluído. A cidade estima que a conclusão seja no início de 2022 e duraria até 2024, para quando a inauguração será programada.