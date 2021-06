O atleta Victor Oladipo, afastado das quadras, compra o “Shopping MetroWest” em Orlando

Foi uma negociação expressiva do jogador Victor Oladipo, ex-atleta do “Orlando Magic”, na compra do “Shopping MetroWest”, em Orlando, avaliada em $ 7,6 milhões

Da Redação

Um passo importante do jogador Victor Oladipo, ex-atleta do “Orlando Magic”. O armador do “All-Star Miami Heat” fez uma negociação milionária com a recente compra de um shopping center, na área MetroWest de Orlando. Ele investiu $ 7,6 milhões por meio da “VO Spv Real Estate LLC” para comprar o complexo comercial da “Metro Station”, em Kirkman Road.

Victor, que está impedido de jogar devido a uma lesão desde abril, procura se manter ocupado como um magnata do mercado imobiliário, realizando transações significativas, inclusive, ao adquirir o empreendimento no MetroWest.

O “Shopping MetroWest” atualmente abriga o “Brazilian Fight & Fitness”, “Juicy Crab”, “Dollar Tree”, “Sale Beauty Supply” e “Cricket Wireless”. Ele tem a atração adicional de estar ao lado de um “Walmart” e foi avaliado em US $ 6 milhões em 2020 pelo “Orange County Property Appraiser”, de acordo com o OBJ.

Oladipo jogou pelo “Orlando Magic” como armador de 2013-2016, mas foi chamado pelo “All-Star Miami Heat”, que se tornou seu endereço esportivo. O jogador foi submetido a uma “cirurgia de final de temporada” no tendão do quadríceps direito em maio, e especula-se que ele estará de fora por uma boa parte dos jogos deste ano.

O cirurgião ortopédico que realizou a operação disse que o provável retorno de Victor Oladipo às quadras será em novembro, o que deixa o atleta na expectativa.