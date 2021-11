Aeroporto Internacional de Tampa anuncia planos de desenvolvimento e investimentos em 2022

O Aeroporto Internacional de Tampa teve cerca de 15,4 milhões de passageiros em seu ano fiscal de 2021 – de outubro de 2020 a 2021. Como a pandemia afetou o seu crescimento? Segundo funcionários, um novo plano mestre para 2022 vem sendo desenvolvido, incluindo estudo abrangente de projeções de passageiros para os próximos 20 anos

Da Redação

Qual o futuro das viagens pós-pandemia nos aeroportos da Flórida? A empresa de consultoria de aeroportos de tecnologias emergentes “Ricondo and Associates” analisará o plano mestre de 2022 dos aeroportos. Táxis aéreos elétricos, veículos autônomos, entrega de bagagem própria, portões biométricos e novos pontos de controle de segurança estão em pauta. Um estudo vem sendo feito pelas autoridades aeroportuárias para definir o plano mestre do futuro.

O Aeroporto Internacional de Tampa, por exemplo, vem examinando como a pandemia de coronavírus afetou seu crescimento e planos de desenvolvimento futuro. Funcionários do aeroporto anunciaram nessa quinta-feira que desenvolverão um novo plano mestre para 2022. Isso incluirá a realização de um estudo abrangente de projeções de passageiros para os próximos 20 anos, capacidade aeroportuária e tendências e tecnologias emergentes.

O aeroporto comemorou este ano seu aniversário de 50 anos desde a inauguração de seu revolucionário terminal hub-and-spoke e sistema de bonde. O aeroporto planeja continuar na vanguarda das viagens aéreas,

A nova calçada expressa para flyers sem bagagem despachada é um exemplo de como já está se adaptando. Tampa foi o primeiro aeroporto do país a oferecer um recurso desse tipo projetado para descongestionar áreas movimentadas.

O Aeroporto Internacional de Tampa teve cerca de 15,4 milhões de passageiros em seu ano fiscal de 2021 – de outubro de 2020 a 2021 – , de acordo com a Autoridade de Aviação do Condado de Hillsborough. É 15 por cento a mais que no ano anterior, mas 30 por cento abaixo do período anterior a Covid-19 encerrar as viagens aéreas.

Supera expectativa

O aeroporto está se recuperando mais rápido do que a maioria dos aeroportos nacionais. A Autoridade de Aviação informou que o aeroporto de Tampa superou as expectativas de receita em 6,8 por cento, faturando cerca de US $ 234 milhões no ano. Embora à frente do ano fiscal de 2020, ainda está atrás de 2019, quando o aeroporto faturou US $ 271 milhões.

O próximo estudo do plano diretor também reavaliará um novo projeto do lado ar que o aeroporto suspendeu temporariamente por causa da pandemia. O lado ar D, originalmente definido para adicionar 16 portões para voos domésticos ou internacionais, foi o maior projeto afetado quando os funcionários do aeroporto anunciaram no ano passado que quase US $ 906 milhões em projetos de construção foram adiados ou cancelados.

Agora, o aeroporto reavaliará o número de portões necessários para o Lado Ar D, atualizará o cronograma de construção e analisará quais novas tecnologias podem ser adicionadas.